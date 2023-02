Rekordowa waloryzacja emerytur. Premier zdradza jej wysokość

Premier Mateusz Morawiecki podał dokładną wysokość waloryzacji emerytur i rent w 2023 roku. Ze względu na bardzo wysoką inflację wiadomo było, że poziom podwyżek będzie rekordowy, ale rząd czekał na precyzyjne dane z Głównego Urzędu Statystycznego.

Premier na łamach Super Expressu zdradził, że waloryzacja emerytur wyniesie 14,8 proc. „Już od 1 marca wszyscy emeryci otrzymają rekordową podwyżkę o 14,8 proc., nie mniejszą niż 250 zł brutto. Minimalna emerytura wyniesie 1588 zł” – powiedział w rozmowie ze „SE”.

„Seniorzy są dla rządu Prawa i Sprawiedliwości oczkiem w głowie. Konsekwentna waloryzacja świadczeń, emerytura bez podatku, 13. i 14. emerytury – to konkretne sprawy, o które zadbaliśmy. Od 2015 r. sytuacja polskich seniorów zmieniła się nie do poznania. I nadal będziemy robić wszystko, aby zapewnić każdemu emerytowi godne życie”– dodał premier.

Oficjalne potwierdzenie przyniosą dane Głównego Urzędu Statystycznego o realnym wzroście wynagrodzeń. Ministerstwo Rodziny poinformowało przed kilkoma dniami, że GUS ogłosi te informacje 9 lutego, więc minister Marlena Maląg będzie mogła podać dane o waloryzacji najwcześniej w piątek 10 lutego, a najpóźniej w poniedziałek 13 lutego.

Rekordowa waloryzacja emerytur

O poziomie, który wskazał premier Mateusz Morawiecki, mówiła już nieoficjalnie minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. – Będzie ona rekordowo wysoka. Z ostatniego odczytu średniorocznej inflacji za rok 2022 wygląda na to, że jeśli chodzi o procentową waloryzację, będzie ona bliska 15 proc., bo wychodzi na to, że będzie to 14,8 proc. Brakuje nam jeszcze jednego wskaźnika – wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Wtedy będziemy wiedzieli już dokładnie, jaka będzie waloryzacja – powiedziała 20 stycznia na antenie Polskiego Radia.

O rekordowej waloryzacji mówiło się od dłuższego czasu, bowiem seniorzy to jedna z najbardziej poszkodowanych grup społecznych w kraju. Ich niewielkie dochody są szczególnie narażone na rosnącą drożyznę i wysoką inflację.

Minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wzrosną do 1588,44 zł z obecnych 1338,44 zł brutto. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to 1003,83 zł brutto. Waloryzacją kwotową czyli podwyżką o 250 zł objęte zostaną emerytury do kwoty około 1850 zł brutto.

Czytaj też:

Rekordowa waloryzacja emerytur w 2023 r. Wiemy, ile wyniesie i znamy terminCzytaj też:

Waloryzacja emerytur i rent 2023. Szykuje się rekord