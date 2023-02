Przez ten błąd tracisz liczne promocje. Jest na to sposób

Sieci handlowe zachęcają klientów do korzystania z programów lojalnościowych. Wystarczy ściągnąć specjalną aplikację na telefon, przyłożyć kartę do czytnika lub podać numer telefonu, który najczęściej jest przypisany do karty.

Taką ofertę ma też Biedronka, największa ogólnopolska sieć sklepów detalicznych.

Podajemy w sklepie numer telefonu, robimy to z wygody

Większość kupujących, najczęściej z wygody, wybiera trzecią opcję. Stojąc przy kasie, podajemy kasjerowi nasz numer telefonu. Widzimy, jak automatycznie naliczają się zniżki.

Korzyści są pozorne. Nie chcemy tracić czasu na szukanie portfela, wyjęcie karty. W tym czasie wkładamy wybrane produkty do torby, pytamy o aktualne ceny kasjera, zastanawiamy się, czy wszystko kupiliśmy. Takie sytuacje to codzienność w wielu sklepach.

W tym czasie ujawniamy osobom postronnym nasz numer telefonu, a to istotny szczegół naszych danych osobowych. Zdaniem ekspertów to duży błąd, który może nas słono kosztować. Oprócz pracownika sklepu nasz numer telefonu może poznać jeszcze kilka osób stojących w kolejce za nami. I tu może pojawić się problem.

Przez ten błąd tracimy zniżki. Złodzieje promocji korzystają z naszych upustów

Wystarczy, że trafimy na nieuczciwą osobę, która pozbawi nas zniżek na kolejne zakupy. „ Wtedy rabat lub dodatkowe produkty dostępne w ramach oferty specjalnej przepadną ” — informuje portal Android.com.pl.

Inne osoby mogą podawać nasz numer telefonu, by korzystać z upustów cenowych. Takie osoby nazywane są przez pracowników sklepów „złodziejami promocji”.

Nasz błąd można szybko naprawić. Jest na to prosty sposób

Większa część promocji oferowanych przez markety dostępna jest jednorazowo lub można z nich skorzystać raz w ciągu danego dnia. Wielu klientów jest zaskoczonych przy kasie, kiedy muszą zapłacić więcej, niż planowali. Przekonują kasjera, że nie korzystali w danym dniu z promocji. W systemie jednak jest inna informacja, przez co nie nalicza nam zniżek.

Jest na to sposób, by zabezpieczyć naszą kartę przed nieuczciwymi osobami. Najlepiej wyłączyć opcję rozpoznawania naszej karty z programu lojalnościowego, który ściągnęliśmy na telefon.

„Uruchamiamy aplikację, następnie wchodzimy kolejno w zakładki: Profil, Zarządzaj Kontem i Wyłączenie autoryzacji konta numerem telefonu” – czytamy w portalu.

