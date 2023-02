Wyniki Lotto 14 lutego 2023 r. Te liczby padły w losowaniach Lotto, Mini Lotto, Multi Multi i pozostałych

Lotto to najpopularniejsza gra losowa w Polsce. Wyniki głównego losowania poznajemy w każdy wtorek, czwartek i sobotę. Minimalna pula wygranych wynosi dwa miliony złotych, oczywiście przed odliczeniem podatku. Podczas wtorkowego losowania do wygrania były 4 mln zł.

Wyniki Lotto z 14 lutego. Sprawdź, czy wygrałeś

Losowania gier Lotto odbywają się dwa razy dziennie. Po raz pierwszy szczęśliwe liczby podawane są o godzinie 14. Drugie losowanie ma miejsce o godzinie 22:00. Poniżej prezentujemy liczby, które padły podczas wieczornej sesji.

Lotto: 26, 24, 48, 33, 14, 34

Lotto Plus: 40, 3, 30, 47, 36, 18

Multi Multi: 33, 23, 37, 29, 9, 68, 71, 43, 6, 22, 18, 28, 74, 70, 8, 27, 17, 60, 75 i 69

Mini Lotto: 20, 9, 22, 38, 10

Ekstra Pensja: 24, 30, 1, 9, 6 i 1

Ekstra Premia: 10, 1, 2, 13, 31 i 2

Kaskada: 14, 15, 21, 5, 4, 13, 8, 19, 3, 12, 9, 1

Najbliższe losowanie Lotto będzie miało miejsce w czwartek 16 lutego. Transmisję tego wydarzenia można śledzić na żywo na antenie TVP 3, w aplikacji mobilnej, a także transmisji online. Wyniki podawane są również na stronie Lotto.pl kilka minut po zakończeniu losowania.

Jak grać w Lotto?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił. Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych. Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Prawdopodobieństwo poprawnego wytypowania sześciu liczb w Lotto wynosi 1 do 13 983 816. Skreślenie pięciu właściwych liczb to szansa wynosząca 1 do 54 201. Czwórkę poprawnie typuje jedna na 1 032 osoby.

Podatek od wygranej w Lotto

Należy pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej w grach losowych, która przekracza 2280 złotych, należy odprowadzić podatek w wysokości 10 proc. kwoty. W przypadku poprawnego skreślenia szóstki, nowy milioner będzie więc musiał oddać państwu około 200 tysięcy złotych.

Nie musi jednak o tym pamiętać. Należną daninę na rzecz państwa wniesie Totalizator Sportowy, który wypłaca środki uszczuplone o podatek. Podobny obowiązek będzie czekał każdego, kto poprawnie skreśli pięć liczb. Czwórki przeważnie nie przekraczają kwoty, od której obowiązuje odprowadzenie podatku.

