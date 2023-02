Niedziele handlowe luty 2023. Tu zrobisz zakupy 19 lutego

Niedziele handlowe to dni długo wyczekiwane. Jeżeli planowałeś zrobienie większych zakupów 19 lutego, to niestety może to być trudne. Otwarte będą dziś tylko nieliczne sklepy.

Ustawa ograniczająca handel w niedziele i święta weszła w życie w marcu 2018 roku. Od tego momentu przeszła kilka istotnych zmian, a najważniejszą było stopniowe zmniejszanie liczby niedziel bez zakazu handlu. W kalendarzu na 2023 rok znalazło się tylko siedem takich dni. Niedziele handlowe luty 2023. Sklepy otwarte 19 lutego Pierwsza z siedmiu niedziel handlowych jest już za nami. Na następną będziemy musieli jednak zaczekać aż do kwietnia. Niestety, na luty i marzec nie przewidziano ani jednej niedzieli bez zakazu handlu. Na szczęście nie oznacza to, że nie uda nam się dziś zrobić zakupów. Ustawa ograniczająca handel przewidziała bowiem kilka wyjątków. Właśnie dlatego, 19 lutego mogą być otwarte sklepy działające na zasadzie franczyzy, taki jak Żabka, czy Carrefour Express. To jednak nie koniec, ponieważ zakaz handlu nie obowiązuje również na stacjach paliw, a także w niewielkich sklepach osiedlowych, o ile klientów obsługuje tam właściciel lub członkowie jego najbliższej rodziny. Niezmiennie w każdą niedzielę otwarte mogą być również: apteki,



kwiaciarnie,

miejsca rozrywki,

lokale gastronomiczne,



markety na dworcach PKP,

skupy produktów rolnych, mleka i runa leśnego,

placówki pocztowe, w których minimum 40 proc. przychodu stanowią usługi pocztowe,

miejsca sprzedające ryby – w przypadku: sprzedaży ze statku rybackiego, gospodarstwa rybnego lub wtedy, gdy placówka zajmuje się wyłącznie odbiorem produktów rybnych. Kiedy najbliższa niedziela handlowa w 2023 roku? Na kolejną niedzielę handlową będziemy musieli zaczekać aż do kwietnia. Co ciekawe, w tym miesiącu zakupy zrobimy nie w jedną a aż w dwie niedziele. Sklepy będą otwarte najpierw 2 kwietnia, czyli na tydzień przed Wielkanocą, a następnie 30 kwietnia (w przeddzień majówki). Kolejne niedziele handlowe w 2023 roku będą miały miejsce: 25 czerwca

27 sierpnia

17 grudnia

24 grudnia Czytaj też:

Sklepy nie chcą udawać czytelni. Marketingowy trik spalił na panewceCzytaj też:

Dyskonty wprowadzą tzw. opłatę lodówkową? Jest stanowisko