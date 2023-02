Możesz płacić niższe podatki i mieć wyższą emeryturę. Jest na to prosty sposób

Każda forma dobrowolnego oszczędzania na emeryturę jest dobrym pomysłem. Zdaniem ekspertów jest kilka metod, które pozwalają zwiększyć poduszkę finansową przeznaczoną na jesień naszego życia.

Wyższa emerytura i niższe podatki. Jest na to sposób

Jednym ze sposobów może być Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Jest to rozwiązanie, które pozwala nie tylko podbić kwotę emerytury, ale i płacić niższe podatki.

IKZE to jeden z elementów trzeciego filaru systemu emerytalnego w Polsce. Podobnie jak Indywidualne Konto emerytalne (IKE), Pracownicze Plany Emerytalne (PPE) czy Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) są w pełni dobrowolne. Gdzie zatem eksperci widzą różnicę, by wybierać pierwszy z nich?

Możesz skorzystać z ulgi podatkowej. Zyski kapitałowe zwolnione są z podatku Belki

– Zaletą IKZE jest ulga podatkowa, z której można skorzystać. „Pozwala na płacenie niższego podatku albo uzyskanie w PIT większego zwrotu” — zaznaczają eksperci. Środki wpłacane w danym roku na IKZE można odliczyć od podatku w rozliczeniu PIT.

W tym roku można zyskać nawet 2663,04 zł jako osoba fizyczna lub 3994,56 jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą. Zyski kapitałowe zwolnione są z tzw. podatku Belki.

Z tej ulgi korzysta pół miliona Polaków

„Mimo to, z tej formy oszczędzania na emeryturę korzystają nieliczni” – informuje Business Insider. Obecnie w Polsce otwartych jest niespełna 500 tys. takich rachunków. Jak to wygląda w rzeczywistości? Po otwarciu rachunku IKZE w banku każdy pracownik może odkładać pieniądze regularnie co miesiąc lub dokonywać jednorazowych wpłat pod koniec roku.

Przepisy wprowadzają górny limit wpłat. W 2023 roku kwoty te są wyższe niż w latach poprzednich. Pracownicy etatowi mogą wpłacić maksymalnie 8322 zł rocznie, a przedsiębiorcy 12483 zł.

Zdaniem ekspertów korzyść podatkowa jest jednym z wabików, który przyciąga Polaków do IKZE. „Widać to zwłaszcza pod koniec każdego roku kalendarzowego” — przekonują.

Czytaj też:

Markety nie są już takie tanie. Wiemy, o ile zdrożały produktyCzytaj też:

Polacy przestają pić wódkę. Branża ma niecodzienny pomysł na przetrwanie