PIT 2022. 10 mln podatników rozlicza się wspólnie z małżonkiem. Mogą liczyć na duży zwrot podatku

15 lutego rozpoczął się okres rozliczeń PIT za ubiegły rok. Resort finansów zachęca wszystkich do rozliczania podatków drogą elektroniczną. Już trzeciego dnia od uruchomienia usługi do systemu wpłynęło 1 mln elektronicznych PIT-ów. Szybkie elektroniczne rozliczenie ze skarbówką oznacza zwrot nadpłaconego podatku w ciągu 45 dni.

Miliony Polaków rozliczają się wspólnie z małżonkiem

Każdego roku niemal 10 mln Polaków rozlicza się wspólnie z małżonkiem. Dzięki temu mogą zapłacić mniejszy podatek niż gdyby rozliczali się samodzielnie. Wspólne rozliczenie małżonków za 2022 rok odbędzie się na nowych zasadach z Polskiego Ładu. Powód?

Rządowa reforma podatkowa wprowadziła istotne zmiany. Jedną z tych zmian jest ta dotycząca zakresu czasu, jaki obejmuje ulga. „Wspólne rozliczenie małżonków jest korzystne dla podatników w określonych sytuacjach” — mówi Natalia Wytrykowska, menedżerka do spraw PIT w firmie KPMG.

Przy wspólnym rozliczeniu z małżonkiem jest kilka istotnych zmian

„Pierwszą ważną zmianą w stosunku do małżonków było wprowadzenie możliwości zastosowania wspólnego rozliczenia również w przypadku gdy małżonkowie pozostawali w związku tylko przez część roku podatkowego” — dodaje ekspertka. Dotychczas, aby móc wspólnie się rozliczyć, musieli być w związku małżeńskim przez cały poprzedni rok.

Zdaniem doradczyni podatkowej kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na to, że wspólne rozliczenie jest korzystne to kwota wolna od podatku oraz prognozowana stawka podatkowa. – „Oba te elementy zmieniły się w ramach Polskiego Ładu na korzyści podatników. Zwiększono bowiem wysokość kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz obniżono niższą stawkę w skali podatkowej do 12 proc”. – twierdzi Wytrykowska w rozmowie z portalem TVN24 Biznes.

W tych przypadkach wspólne rozliczanie z małżonkiem jest korzystne

Wspólne rozliczenie małżonków za 2022 rok będzie korzystne w pewnych przypadkach. Doradczyni na łamach portalu omawia kilka przykładów. Warto wspólnie się rozliczyć kiedy jeden z podatników uzyskuje dochód 120 tys. zł rocznie (przekracza I próg podatkowy), a drugi z małżonków osiąga niskie dochody lub nie osiąga ich wcale.

Specjalista, który zarabia 12 tys. zł brutto, musiałby zapłacić ponad 11 tys. zł podatku, gdyby rozliczał się samodzielnie. Jeżeli jego małżonek lub małżonka nie pracuje, to przy wspólnym rozliczeniu zapłacą fiskusowi około 7351 zł. Wspólne rozliczenie podatku pozwala małżonkom zaoszczędzić 3852 zł.

Zdaniem ekspertki wspólne rozliczanie jest najkorzystniejsze kiedy jedno z małżonków znacznie przekracza kwotę I progu podatkowego, a druga osoba nie ma żadnych dochodów. Kiedy jeden z małżonków zarabia miesięcznie 15 tys. zł brutto, to rozliczając się wspólnie z fiskusem, można zaoszczędzić ponad 10,1 tys. zł. W przypadku zarobków przez jednego z małżonków kwoty na poziomie 23 tys. zł brutto miesięcznie to zwrot podatku może wynieść 27,6 tys. zł.

Z kolei wspólne rozliczanie nie kalkuluje się, jeżeli podatnik i jego małżonek zarabiają kwoty przekraczające I próg podatkowy. W przypadku, kiedy każde z obojga małżonków zarabia ponad 12,5 tys. zł brutto miesięcznie, to zdaniem doradczyni podatkowej rozliczając się razem czy oddzielnie zapłacimy podobną kwotę. Łącznie wyniesie ona dla fiskusa ponad 25 tys. zł.

