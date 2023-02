Netflix będzie tańszy. Podano listę krajów, gdzie wprowadzono obniżki

Gigant streamingowy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich subskrybentów. Wprowadzane rozwiązania mają też pomóc pozyskać nowych odbiorców.

Netflix uruchomił program pilotażowy w wybranych krajach

Na początku lutego Netflix zrezygnował z zapowiadanej rewolucji w walce z nieuczciwymi użytkownikami, którzy udostępniają swoje hasła innym osobom. Zamiast tego platforma streamingowa rozpoczęła program pilotażowy w czterech wybranych krajach i zaproponowała nowe rozwiązania.

Wprowadzono m.in. ograniczenia w udostępnianiu haseł osobom, które nie mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym. Serwis będzie pobierał miesięczną opłatę za każdego dodatkowego użytkownika. W Portugalii wyniesie ona 3,99 euro miesięcznie za udostępnienie konta jednej osobie, w Hiszpanii – 5,99 euro.

Netflix wprowadza promocje. Niższe ceny będą w wybranych krajach

Teraz Netflix wykonał kolejny ruch. Gigant streamingowy obniży ceny dla abonentów w ponad 30 krajach – informuje BBC. Niższe opłaty będą w wybranych państwach Europy, Azji, Ameryki Łacińskiej, Afryki czy Bliskiego Wschodu. Niższe abonamenty zaproponowano m.in. w Malezji, Indonezji, Tajlandii, Wenezueli, Kenii czy Iranie.

Z kolei na uprzywilejowanej liście europejskich państw znalazła się Chorwacja. Słowem nie wspomniano natomiast o niższych abonamentach w Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych.

Jedną z przyczyn, która zmusza serwis do podjęcia takiej decyzji, jest coraz liczniejsza konkurencja ze strony rywali streamingowych. Chodzi tu o Amazona, HBO i Disneya. Są także inne powody.

Zeszły rok nie był udany dla serwisu. Netflix tracił użytkowników

Zdaniem ekspertów zmiany są wymuszone słabszymi wynikami, jakie firma osiągnęła w 2022 roku. To wówczas serwis po raz pierwszy od dekady stracił subskrybentów. Było to sprzeczne z przewidywaniami analityków. Tylko od kwietnia do czerwca serwis stracił prawie milion użytkowników. Na amerykańskiej giełdzie nastąpiła wielka przecena akcji Netfliksa.

Firma musiała znacznie zredukować etaty, zwolniono kilkuset pracowników. Aby zwiększyć swój udział w rynku, wprowadzono tańszą opcję transmisji strumieniowej z reklamami. W styczniu zapowiedziano wprowadzenie wielkich zmian.

Szef Netfliksa zapowiedział zmiany. Chce przyciągnąć więcej subskrybentów

Greg Peters, jeden z dyrektorów naczelnych Netfliksa, który uważany jest za „hiperracjonalnego” zakulisowego gracza nakreślił, w jaki sposób planuje przyciągnąć więcej subskrybentów.

„Chcemy, aby to spektrum było jeszcze szersze, ponieważ staramy się służyć większej liczbie użytkowników na całym świecie i staramy się dostarczać odpowiednią wartość w różnych przedziałach cenowych” – powiedział.

