Wyniki losowania Eurojackpot z 28 lutego. Do wygrania było 60 milionów złotych

W losowaniu loterii Eurojackpot z 24 lutego nie padła wygrana pierwszego stopnia. Oznacza to, że we wtorek 28 lutego do wygrania było aż 60 milionów złotych.

Losowanie Eurojackpot z 24 lutego. Znamy wyniki

To było dość niecodzienne losowanie. Mimo tego, że w żadnym z krajów nie padła główna nagroda, to wygrane niższego stopnia posypały się jak liście z drzew. Wylosowane 24 lutego liczby to: 6, 20, 27, 38, 49 oraz 3 i 9.

Najwyższą wygraną w Polsce była ta czwartego stopnia, czyli poprawne skreślenie czterech liczb głównych i dwóch dodatkowych. Trafiła ją aż trzy osoby, dzięki czemu każda z nich otrzyma 76 260,70 zł (przed odliczeniem podatku, o czym niżej).

Prawdziwy wysyp wygranych miał jednak miejsce w pozostałych krajach. Aż osiem osób trafiło wygraną drugiego stopnia, czyli poprawne skreślenie 5+1. Po 198 576,70 euro dostanie trzech graczy z Niemiec, dwóch z Norwegii i po jednym ze Szwecji, Danii i Finlandii.

Również wygranych trzeciego stopnia było w Europie aż dziewięć. Po 99 544,90 euro otrzyma sześciu graczy z Niemiec i po jednym z Danii i Słowenii.

Rekordowa wygrana w Eurojackpot

Loteria ma w Polsce kilka bardzo spektakularnych przykładów wygranych. Najwyższa w historii wygrana w naszym kraju padła 12 sierpnia 2022 roku w powiecie krotoszyńskim. Szczęśliwy graczzostał multimilionerem, wygrywając aż 213,5 miliona złotych.

Na drugim miejscu jest wygrana z powiatu bieruńsko-lędzińskiego, gdzie 13 sierpnia 2021 roku poprawnie skreślono liczny, które dały wygraną w wysokości ponad 206,5 milionów złotych. Na trzecim miejscu jest szczęśliwiec z powiatu piotrkowskiego, który 10 maja 2019 roku wygrał ponad 193 miliony złotych.

Jak grać w Eurojackpot?

Losy można kupować w tych samych placówkach, które dystrybuują losy gier Lotto. Zasady gry są bardzo proste:

Typujemy 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 10.

Skreślamy swoje liczby na blankiecie lub gramy na chybił trafił.

Dopiero łączne spełnienie tych warunków oznacza wygraną pierwszego stopnia.

Są też stopnie pośrednie. Jeśli uda się trafić pięć na pięć liczb w pierwszej puli i tylko jedną z dwóch liczb w drugiej – można liczyć na średnią wypłatę rzędu 700 tys. euro.

Jeśli trafimy tylko pięć liczb z pierwszej puli, a z drugiej żadnej – przeciętna wypłata wyniesie 120 tys. euro.

Możliwa jest gra tylko na jedno najbliższe losowanie.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł.

Podatek od wygranej w Lotto

Należy pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej w grach losowych, która przekracza 2280 złotych, należy odprowadzić podatek w wysokości 10 proc. kwoty.

