Oprocentowanie lokat. Spory wybór ofert na 8 proc. [przegląd depozytów]

W grudniu pisaliśmy, że bank Credit Agricole wprowadza lokatę oprocentowaną na 10 proc. Wprawdzie obwarowana jest tak wieloma wymogami, że skorzystać z niej może ograniczone grono klientów, niemniej pojawiła się nadzieja, że inne banki podejmą wyzwanie rzucone przez Credit Agricole i również uatrakcyjnią oprocentowanie.

Nadzieje okazały się płonne. Żaden inny bank nie podniósł oprocentowania depozytów nawet do 9 proc., na pocieszenie – większość banków ma w ofercie lokaty oprocentowane na 8 proc. lub nieco pond to. Takie najkorzystniejsze oferty dotyczą jednak krótkich depozytów i nowych środków.

Ranking lokat. Credit Agricole na szczycie

W zestawieniu najlepiej oprocentowanych lokat najwyższą pozycję nadal zajmuje wspomniana oferta Credit Agricole. Lokata przeznaczona jest dla nowych klientów – w ciągu 14 dni od otwarcia rachunku osobistego mogą założyć ją wyłącznie przez aplikację mobilną. Pieniądze w kwocie do 30 tys. zł zostaną ulokowana na 180 dni. To już ostatnie dni na jej założenie: promocja kończy się 10 marca.

Toyota Bank Polska oferuje lokatę dochodzącą do 8,4 proc. na 6 miesięcy. To nie jest oferta dla „drobnych ciułaczy”, bo włożyć trzeba co najmniej 40 tys. zł. Co ważne, nie trzeba mieć konta w tym banku. Lokatę o stałym oprocentowaniu – 8,2 proc. – przygotowano dla klientów mających konto w tym banku. Można zdeponować 2 – 20 tys. zł na 12 miesięcy.

Ranking depozytów bankowych. Citi Handlowy, VeloBank, Pekao…

Citi Handlowy ma ofertę dla klientów, którzy po 31 grudnia 2020 r. nie posiadali ROR ani konta oszczędnościowego. „Konto oszczędnościowe w promocji” jest przeznaczone dla nowych klientów, którzy założą konto do końca marca. Oprocentowanie 8,1 proc. będzie się naliczało przez 4 miesiące.

Również do nowych klientów skierowana jest oferta „Lokata na start” w InBanku. Złożyć można do 50 tys. zł. Oprocentowanie 8 proc. obowiązuje tylko przez 3 miesiące, ale oferta nie jest skierowana tylko do obecnych klientów, założyć lokatę może każdy.

VeloBank, następca Getin Banku, poleca Elastyczne Konto Oszczędnościowe „Nowe środki”. Na 8 proc. włożyć można do 400 tys. zł, nie jest wymagane konto. Czas trwania promocji: 3 miesiące, najnowsza edycja promocji trwa do 9 marca.

mBank proponuje Rachunek Moje Cele. „Do uzyskania oprocentowania 8% należy otworzyć Moje Cele przez Internet do 31 maja 2023 r. i zadbać, aby w danym miesiącu suma wpływów na rachunek była wyższa od sumy obciążeń o min. 100 zł” – czytamy w opisie. Promocyjne oprocentowanie będzie się naliczało przez 3 miesiące.

Również Bank Pekao ma w ofercie konto oszczędnościowe na 8 proc. Można je założyć w promocji do 15 marca 2023 r.

