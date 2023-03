Majonez drożeje w oczach. Winiary tłumaczą się z dużego słoika za 15 zł

7,99 zł trzeba w sklepie internetowym Auchan (możliwość dostawy kurierem lub bezpłatnie w sklepie stacjonarnym) zapłacić za słoik majonezu dekoracyjnego Winiary o pojemności 597 g. Opakowanie o pojemności 971 g kosztuje 14,98 zł. Najmniejszy słoik – 390 g – kosztuje 6,49 zł. Poza wysokimi cenami uwagę zwraca pojemność słoików: nie równe 1000 czy 400 g, a kilkanaście mniej.

Kupujemy mniej, by nie płacić więcej? Pokrętna logika producentów

Zmniejszanie pojemności/wielkości produktów to popularny ostatnio zabieg. Producenci wyjaśniają, że stosują go, by nie podnosić ceny produktu w obliczu rosnących kosztów po swojej stronie. Pisaliśmy o tym w kontekście Ptasiego Mleczka: klient kupuje mniejsze opakowanie, ale płaci za nie tyle, co jeszcze niedawno za większe pudełko. To podobno z korzyścią dla niego, bo gdyby producent utrzymał dotychczasową wagę, musiałby podnieść cenę.

Tyle teoria, bo choć poziom wypełnienia słoików z majonezem maleje, to cena i tak rośnie. Z danych z „Indeksu cen w sklepach detalicznych” UCE Research i Wyższych Szkół Bankowych, które opublikował Business Insider Polska, wynika, że w lutym 2022 r. 500 g majonezu kosztowało w Polsce średnio 7,40 zł. W tym roku to już 9,46 zł.

Ceny majonezu. Winiary tłumaczą się z podwyżek

Rosnące ceny majonezy – w zestawieniu z coraz droższymi warzywami – to zła wiadomość na miesiąc przed Wielkanocą.Według danych Centrum Monitorowania Rynku przez cały rok majonez jest dostępny w ponad 80 proc. sklepów małoformatowych (o powierzchni do 300 mkw.), a klienci mogą wybierać średnio spośród 4,5 jego wariantów. Jednak tuż przed świętami sprzedaż znacznie wzrasta.

– W 2021 roku sprzedaż majonezu zwiększała się stopniowo na trzy tygodnie przed Wielkanocą, a w ostatnim tygodniu wolumen sprzedaży był 3 razy większy niż w poprzednich tygodniach w styczniu i lutym – powiedziała w rozmowie z Portalem Spożywczym Joanna Gackowska-Paszkiewicz, analityk danych sprzedażowych w CMR.

Głos w sprawie wysokich cen zajął producent majonezu Winiary.

„W związku z inflacją – podwyżki cen w kategorii majonezów były nieuniknione i objęły wszystkie marki dostępne na rynku. Dbając o utrzymanie najwyższej jakości naszych produktów, my również byliśmy zmuszeni podnieść ceny. Jako producent nie mamy jednak wpływu na końcową cenę widoczną dla konsumenta przy półce sklepowej”- czytamy w oświadczeniu Winiar, które opublikowano w serwisie dlahandlu.pl.

