Mamy nowego milionera. W Lotto padła szóstka

Lotto to najpopularniejsza gra losowa w Polsce. Wyniki głównego losowania poznajemy w każdy wtorek, czwartek i sobotę. Minimalna pula wygranych wynosi dwa miliony złotych, oczywiście przed odliczeniem podatku. Podczas czwartkowego losowania do wygrania były cztery miliony zł. Jednemu z graczy udało się trafić szóstkę.

Szóstka w Lotto. Oto wyniki czwartkowego losowania

Podczas czwartkowego losowaniaLotto padły następujące liczby: 30, 35, 33, 27, 39, 5. Gracz, któremu udało się je poprawnie wytypować, wzbogaci się o 4 059 640 złotych, minus podatek.

W czwartkowym losowaniu padło też 36 piątek. Każda z nich była warta 6651 złotych. Wyniki głównego losowania poznajemy w każdy wtorek, czwartek i sobotę. Ponieważ w czwartek udało się rozbić kumulację, w najbliższym, sobotnim losowaniu, do wygrania będą 2 mln złotych.

Jak grać w Lotto?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił. Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych. Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Prawdopodobieństwo poprawnego wytypowania sześciu liczb w Lotto wynosi 1 do 13 983 816. Skreślenie pięciu właściwych liczb to szansa wynosząca 1 do 54 201. Czwórkę poprawnie typuje jedna na 1 032 osoby.

