Weekendowe przerwy w pracy banków. Lepiej wypłacić gotówkę

Nadchodzący weekend może być pełen trudności dla klientów niektórych banków. Instytucje zapowiedziały standardowe przerwy techniczne. Lepiej wypłacić gotówkę i odłożyć płatności na później.

Przerwy techniczne w bankach. Będą problemy z przelewami

Od piątku 10. do niedzieli 12 marca klienci części banków może napotkać na duże problemy z wykonywaniem przelewów, ale także dostępem do bankowości internetowej i mobilnej. Znamy szczegóły.

Nest Bank z przerwą

Prace rozpoczną się najpierw w Nest Banku. W piątek 10 marca, od godziny 21.00 do soboty 1.00 nad ranem, duża część usług banku będzie niedostępna. Przelewy SWIFT i SEPA będą przyjmowane do realizacji, ale bank wykona je dopiero po zakończeniu prac serwisowych. Nie będzie więc możliwości wykonywania przelewów natychmiastowych.

Należy pamiętać, że oznacza to także brak dostępu do transakcji za pomocą systemu BLIK, Google Pay, czy Apple Pay.

Przerwy w Santander Bank

Problemy z dostępem w weekend będą mieli także klienci Santander Banku. Prace techniczne będą trwały w nocy z soboty na niedzielę od 22.00 11 marca do 6.00 nad ranem 12 marca. Kłopoty będą dotyczyć głównie bankowości internetowej i mobilnej.

mBank i ING Bank Śląski nie działa. To przerwa techniczna

W sobotę 11 marca problemy z dostępem do kont bankowych będą mieli także klienci mBanku. Dostęp do aplikacji mobilnej banku będzie ograniczony między 21.00 w piątek 10 marca a 1.00 nad ranem w sobotę 11 marca.

Podobnie będzie w przypadku ING Banku Śląskiego. Różnicą jest to, kiedy nastąpi przerwa. Tutaj kłopoty z dostępem do usług banku będą od soboty 11 marca od 23.30 do niedzieli 12 marca około godziny 6.00 nad ranem.

Przerwa w Banku BPS i BNP Paribas

O planowanych pracach technicznych poinformował swoich klientów także Bank BPS. Przerwa w dostępie do usług internetowych i mobilnych rozpocznie się w sobotę 11 marca o 21.00 i ma zakończyć się tego samego dnia o 23.00.

Bardzo podobnie będzie w banku BNP Paribas. W sobotę 11 marca od 22.00 do 23.59 nie będzie dostępu do płatności mobilnych, BLIK, przelewów błyskawicznych, czy składania wniosków np. na program Rodzina 500+.

