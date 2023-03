Bakterie w surowej kiełbasie. Sanepid ostrzega

Jak podaje Główny Inspektorat Sanitarny, w jednej z partii "Metki wołowej Tatarskiej" kontrolerzy wykryli bakterie salmonelli. Zakażona była jedna z pięciu badanych próbek.

Salmonella w kiełbasie

Partia, której dotyczy ostrzeżenie, to surowa kiełbasa „Metka wołowa Tatarska” 200 g o numerze partii 05 9 i terminie przydatności do spożycia 14.03.2023. Producentem są Zakłady Mięsne Łuków S.A., ul. Przemysłowa 15, 21-400 Łuków, weterynaryjny numer identyfikacyjny PL 06110266 WE.

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował, że producent uruchomił procedurę wycofania partii z obrotu natychmiast po otrzymaniu ostrzeżenia od GIS.

„Nie należy spożywać produktu z partii objętej komunikatem. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem” – informuje Główny Inspektorat Sanitarny na swojej stronie internetowej.

Objawami zatrucia bakterią salmonelli są: bóle brzucha, gorączka, biegunka, odwodnienie, nudności, wymioty. Niekiedy może rozwinąć się zakażenie układowe o cięższym przebiegu, tzw. postać pozajelitowa, szczególnie u małych dzieci, osób w podeszłym wieku lub z obniżoną odpornością.

Ostrzeżenia sanepidu

Główny Inspektorat Sanitarny regularnie publikuje na swojej stronie ostrzeżenia dotyczące żywności lub produktów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Ogłoszenia te — jak podkreśla GIS — nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań. W przypadku sieci handlowych chodzi o jak najszybsze wycofanie zakwestionowanych produktów ze sklepów, a w przypadku klientów, o ich bezzwłoczny zwrot.

