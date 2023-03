2+1 gratis w Lidlu. Można korzystać tylko do jutra

Promocje Lidla są jedynymi z tych, po które sięgamy najchętniej. Sieć podobnie jak Biedronka w wybrane dni często pozwala na odbiór niektórych produktów za darmo – aktualnie w tym dyskoncie klienci mogą też wymieniać się zniżkami. Przy tego typu ofertach najpierw trzeba spełnić odpowiednie warunki. Aktualna akcja sieci Lidl potrwa już tylko do 25 marca. Zdradzamy, po co warto tam sięgnąć.

2+1 w Lidlu. Klienci kochają takie promocje

Od czwartku do soboty w Lidlu skorzystamy z darmowych produktów, które można odbierać w ramach akcji 2+1 gratis. Wszystko to dzięki programowi oszczędnościowemu. Do 25 marca włącznie na klientów czekać będzie szereg atrakcji. Kupując dwa opakowania wybranych towarów, trzeci otrzymamy w prezencie.

Promocja 2+1 gratis w Lidlu dotyczy tym razem wszystkich bakali i orzechów marki Alesto w opakowaniach typu 200 g. Sieć zaznacza, że trzeba wybrać trzy takie same produkty, by jeden z nich był za darmo. Do wyboru mamy m.in. migdały, orzechy włoskie, brazylijskie, laskowe czy nerkowce.

W ramach tej samej akcji zaoszczędzimy też na mięsie mielonym w opakowaniach 500 g – najtańsze z wybranych z serii Rzeźnik otrzymamy gratis, wszystkich konserwach Nixe, które możemy mieszać w dowolny sposób oraz sokach owocowych Solevita.

Promocja w Lidlu dotyczy nie tylko produktów spożywczych

2+1 gratis w Lidlu dotyczy też asortymentów z kategorii zdrowie i uroda. 25 marca za darmo otrzymamy trzeci produkt marki Colgate. Do wyboru mamy m.in. pasty i szczoteczki do zębów oraz płyny do płukania jamy ustnej. Należy jednak pamiętać o limicie – na każdy paragon możemy wziąć jedynie 3 gratisowe opakowania. Artykuły można miksować dowolnie.

Ograniczenie dotyczące ilości dotyczy również wspomnianych wcześniej soków. Lidl dodatkowo ostrzega, że niektóre produkty mogą wyczerpać się przed 25 marca. W takim przypadku pozostaje nam skorzystać jedynie z tego, co jeszcze nie zdążyło się wyprzedać.

