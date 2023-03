Niedziele handlowe marzec 2023. Tu zrobisz zakupy 26 marca

Ustawa ograniczająca handel w niedziele i święta weszła w życie w marcu 2018 roku. Na przestrzeni pięciu lat przepisy były kilkukrotnie zmieniane. Początkowo zakupy mogliśmy robić w każdą pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca, ale od 2020 roku w kalendarzach jest tylko siedem niedziel handlowych rocznie.

Niedziele handlowe marzec 2023. Sklepy otwarte 26 marca

Jeżeli planowaliście zrobienie większych zakupów 26 marca, to nie będzie to łatwe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jest to kolejna w tym roku niedziela niehandlowa. Właśnie dlatego zamknięte będą dziś markety, a także większość lokali w galeriach handlowych.

Warto jednak pamiętać, że ustawa ograniczająca handel przewidziała kilka wyjątków. Właśnie dlatego niektóre placówki będą mogły prowadzić działalność, mimo zakazu handlu. 26 marca otwarte będą m.in. sklepy osiedlowe, o ile klientów obsłuży ich właściciel, lub członkowie jego najbliższej rodziny. Podstawowe artykuły można będzie kupić również na stacjach paliw lub w sklepach działających na zasadzie franczyzy, takich jak np. Żabka i Carrefour Express.

26 marca otwarte będą również:

apteki,



kwiaciarnie,

miejsca rozrywki,

lokale gastronomiczne,



markety na dworcach PKP,

skupy produktów rolnych, mleka i runa leśnego,

placówki pocztowe, w których minimum 40 proc. przychodu stanowią usługi pocztowe,

miejsca sprzedające ryby – w przypadku: sprzedaży ze statku rybackiego, gospodarstwa rybnego lub wtedy, gdy placówka zajmuje się wyłącznie odbiorem produktów rybnych.

Już za tydzień druga niedziela handlowa w 2023 roku

Po dwóch miesiącach oczekiwania, na moment będzie można zapomnieć o zakazie handlu. Już 2 kwietnia przypada druga tegoroczna niedziela handlowa. Jej data nie jest przypadkowa. Tydzień później (9 kwietnia) przypada bowiem Wielkanoc, przez co zakupy będzie planowało zrobić o wiele więcej osób.

W kwietniu czeka nas jeszcze jedna niedziela handlowa. Zgodnie z aktualnym kalendarzem, sklepy będą mogły być otwarte 30 kwietnia. W tym przypadku niedziela bez zakazu handlu poprzedza majówkę. Kolejne niedziele handlowe w 2023 roku będą miały miejsce:

25 czerwca

27 sierpnia

17 grudnia

24 grudnia

Czytaj też:

Zakaz handlu w niedziele w kolejnym kraju UE. Jest ogromne poparcie społeczneCzytaj też:

Zakaz handlu w niedzielę zostanie zniesiony? Związkowcy mają pomysł