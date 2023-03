Oto dlaczego Niemcy wciąż kupują w Polsce. Nie chodzi tylko o ceny

W ostatnim czasie klienci z Niemiec coraz mniej chętnie decydowali się na zakupy w naszym kraju. Teraz okazuje się, że nadal tu wracają i nie zawsze z powodu znacząco niższych cen. Z powodu rosnącej inflacji za wiele produktów płacimy już praktycznie tyle samo co nasi zachodni sąsiedzi. Zdarza się, że niektóre z nich w Niemczech są nawet tańsze niż u nas. O co więc właściwie chodzi?

Klienci z Niemiec nadal kupują w Polsce

Niemieccy konsumenci coraz częściej zadają sobie pytanie, czy warto jeszcze jeździć na zakupy do Polski. Wszystko dlatego, że sytuacja na rynku dynamicznie zmienia się na gorsze. Jeden z zagranicznych dziennikarzy zdradził, że pomimo inflacji nasze ceny dla wielu osób z zagranicy nadal mogą być atrakcyjne. Okazuje się, że za kilka produktów wciąż płaci się mniej.

Osoby z Niemiec wracają na zakupy do Polski m.in. po to, by sięgnąć po olej rzepakowy i nabiał. Lista artykułów, po które opłaca się sięgać nie jest już jednak tak długa jak kiedyś. Przykładowo masło o wiele tańsze jest dziś w Niemczech. Nadchodzące zmiany widoczne były już m.in. w okresie bożonarodzeniowym. To wtedy najbardziej zauważalny był spadek wizyt zachodnich gości w tutejszych sklepach i na bazarach.

Choć Niemcy nie mogą korzystać już z bardzo długiej listy artykułów, za które w Polsce płacą mniej niż u siebie, nadal opłaca im się sięgnąć tu np. po papierosy. Popularne jest też korzystanie z usług specjalistów – o wiele mniej da się zapłacić np. za fryzjera czy mechanika samochodowego.

Powodem powrotu Niemiec do Polski są nie tylko ceny

Jeden z dziennikarzy, któremu udało się dotrzeć do opinii przedsiębiorców z przygranicznych miejscowości np. Świnoujścia czy Osinowa, zdradził, że niemieccy obywatele podczas zakupów u nas nie zwracają uwagi tylko na ceny. Okazuje się, że dla wielu obywateli tego kraju przyjazd do tutejszych sklepów to pewnego rodzaju tradycja i rozrywka.

Wielu Niemców, odwiedzających Polskę to stali klienci, którzy najzwyczajniej w świecie wybierają się do nas z przyzwyczajenia lub sympatii. Okazuje się, że liczy się też atmosfera i regionalne smaki – np. możliwość zjedzenia polskiego rosołu. Tego typu wnioski mogą być dla nas bardzo dobrym znakiem. Niemieccy klienci udowadniają, że ceny są ważne, jednak liczy się też sama aura i miejsce robienia zakupów.

