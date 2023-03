Mniej korzystne tablice życia. Prezes ZUS wyjaśnia, jak je rozumieć

Tablice trwania życia to wyliczenie przedstawiające przedstawiają przeciętną liczbę miesięcy, jaką mają do przeżycia osoby w wieku od 30 do 90 lat. Jest to jeden z parametrów, jakie bierze pod uwagę ZUS przy ustalaniu wysokości emerytury. Tablice zmieniają się co roku i obowiązują od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku.

Tablice trwania życia. 1 kwietnia zaczną obowiązywać nowe wyliczenia

Wkrótce zaczną obowiązywać nowe wyliczenia, które są mniej korzystne dla osób planujących przejście na emeryturę. Dlaczego? Przeciętna długość życia skróciła się w czasie pandemii, a teraz wydłuża się.

Z przedstawionej dziś przez GUS tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn GUS wynika, że kobieta, która zdecyduje się przejść na emeryturę z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat), otrzyma świadczenie, którego wysokość ZUS wyliczy dzieląc zgromadzony przez nią kapitał przez 254,3 miesiące dalszego trwania życia, podczas gdy rok temu było to 238,9.

Z kolei mężczyzna, który ukończy 65 lat i zdecyduje się na zakończenie aktywności zawodowej, otrzyma emeryturę, której wysokość zostanie wyliczona w przeliczeniu na pozostające mu 210 miesięcy dalszego trwania życia, podczas gdy w zeszłym roku były to 196,2 miesiące.

— Średnie dalsze trwanie życia jest jednak wciąż krótsze niż w ostatniej przedpandemicznej tablicy GUS, tj. z 2020 r., która powstała na podstawie danych o śmiertelności w 2019 roku — zauważyła w przesłanej PAP ocenie prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Wiek emerytalny. Dla kogo mają znaczenie zmiany w tablicach długości życia?

Dodała, że ZUS zacznie korzystać z nowych tablic przy obliczaniu wysokości nowo przyznawanych emerytur od 1 kwietnia.

— Najnowsza tablica trwania życia pozwala obliczyć emeryturę osoby w wieku 60 lat niższą o 6,1 proc., a osoby w wieku 65 lat – o 6,6 proc. niż na podstawie poprzedniej tablicy – napisała też prezes ZUS.

Prezes przypomniała ponadto, że tablice mają znaczenie dla osób przechodzących na emeryturę, a nie tych, którzy już zrezygnowali z aktywności zawodowej.

Przykładowo 60-latka z kapitałem 500 tys. zł otrzyma emeryturę w kwocie 1966,18 zł, czyli mniejszej o ok. 127 zł (z uwagi na to, że kapitał zostanie podzielony przez 254,3 zamiast 238,9 miesięcy). Natomiast 65-latek z kapitałem 500 tys. zł otrzyma emeryturę w kwocie 2380,95 zł, czyli mniejszej o ok. 167 zł (z uwagi na to, że kapitał zostanie podzielony przez 210,0 zamiast 196,2 miesięcy).

60-letnia kobieta z kapitałem 500 tys. zł może otrzymać więcej o ok. 54 zł niż na podstawie tablicy z 2020 r. (kapitał dzielony przez 254,3 zamiast 261,5 miesięcy), a 65-letni mężczyzna z tym samym kapitałem – więcej o ok. 83 zł (kapitał dzielony przez 210,0 zamiast 217,6 miesięcy).

