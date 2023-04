Najpierw nauka, później praca. Uczniowie dorabiają korepetycjami

„Korepetycje z matematyki”, „Korepetycje z języka polskiego”, „Korepetycje z angielskiego” – takie ogłoszenia pojawiają się zarówno na słupach ogłoszeniowych, przed szkołami jak i w mediach społecznościowych. Ich autorzy nie muszą długo czekać na telefon. Zapytań jest tak dużo, że korepetytorzy często muszą odmawiać lub upychają kolejnych chętnych na późne godziny wieczorne, czy weekendy.

Zwiększony popyt na korepetycje sprawił, że ceny usług zmieniają się z tygodnia na tydzień. Cennik jest bardzo zróżnicowany i wynosi od kilkudziesięciu złotych za godzinę lekcyjną, do ponad 100 zł za godzinę zegarową. – Miałam tak dużo zgłoszeń, że zaangażowałam do pomocy swoje dzieci — mówi pani Anna, nauczycielka matematyki w jednej z warszawskich szkół.

Dzieci pomagają mamie przy korepetycjach. W domu jest wywieszony grafik

Jej córka chodzi do pierwszej klasy prestiżowego liceum, syn jest w trzeciej klasie tego samego ogólniaka. – Zlecenia dla dzieci ze szkół podstawowych przydzielam córce — mówi nauczycielka. – Syn otrzymuje korepetycje dla dzieci z ostatnich klas podstawówki i z pierwszych klas szkół średnich — dodaje. Pani Anna chwali zaangażowanie dzieci i ich pomoc przy korepetycjach.

Jej zdaniem dzieci mają możliwość zarobienia swoich pieniędzy i poznania trudu codziennej pracy. Zaznacza, że nikt w domu nie narzeka na nadmiar pracy. Nie chciała też tracić kolejnych klientów, poprzez ciągłe odmowy. W domu jest wywieszony grafik, na którym uwzględniono stałe zlecenia, jak i pojedyncze lekcje. Każdy korepetytor oznacza swoich uczniów innym kolorem.

Zajęcia odbywają się online. Grafik szybko się zapełnia

Wszystkie zajęcia odbywają się online. Grafik jest niemal w całości zapełniony do połowy kwietnia. – Rodzice, którzy czasem uczestniczą w zajęciach, jak i ich pociechy bardzo chwalą sobie zaangażowanie i pomoc dzieci — mówi pani Anna. Młodzieżowy cennik nie jest wygórowany, wynosi 50 zł za pierwsze zajęcia, 40 zł za kolejne.

Zapracowane dzieci nauczycielki matematyki nie są jedynymi uczniami, którzy chcą dorobić do kieszonkowego. W mediach społecznościowych jest wiele ogłoszeń od zdolnych licealistów, jak i uczniów techników.

Spontaniczne ogłoszenia uczniów

Uwagę przyciągają opisy, które nie są tak szablonowe, jak u starszych korepetytorów. Większość ogłoszeń została napisana spontanicznie, a liczne emotikony nadają ładunek emocjonalny krótkim wiadomościom. Uczniowie podają swoje imiona i nazwiska. Z dumą informują, do jakich szkół chodzą, podają nawet średnią ocen.

„Jestem uczniem trzeciej klasy liceum na profilu z rozszerzeniem z matematyki, z której mam średnią powyżej 5.20 i wiele nagród w tej dziedzinie. Chętnie udzielę korepetycji uczniom szkoły podstawowej i pomogę w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty” — to pierwsze z ogłoszeń zauważone w sieci.

„Aktualnie chodzę do najlepszego liceum w Częstochowie wg Perspektyw 2023. Przygotowuję się do matury rozszerzonej z matematyki, fizyki i angielskiego. Przedmioty, z których udzielam korepetycji to: matematyka, angielski, fizyka i chemia. Zakres korepetycji obejmuje szkołę podstawową, a także szkołę średnią (do drugiej klasy włącznie)” – zaznacza z kolei Kacper.

Kolejne ogłoszenia od uczniów także przyciągają uwagę internautów. „Udzielę korepetycji z matematyki lub fizyki w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym dla szkół podstawowych oraz średnich. Przygotuję na każdą kartkówkę, sprawdzian, czy egzamin ósmoklasisty. Jestem uczennicą czwartej klasy technikum z rozszerzoną matematyką i fizyką. Wytłumaczę każde zagadnienie z matematyki w przystępny i zrozumiały sposób” — ogłoszenie tej treści zamieściła Małgorzata. Uczennica podała w nim nazwę technikum do którego uczęszcza oraz miejscowość.

Magnesem jest niższa cena. Uczniowie oferują konkurencyjne stawki

Zdolni i przedsiębiorczy uczniowie nie muszą długo czekać na odzew. Magnesem, który przyciąga zarówno dzieci i młodzież do nich jest podobny styl pisania lub wypowiadania się. Kolejna kwestia to niskie kwoty za korepetycje, które docenia wielu rodziców. Uczniowie godzą się pomagać za 30 czasem 40 zł za godzinę. To niemal dwa razy mniej niż doświadczeni korepetytorzy.

Czy dziś lub jutro może Pani udzielić lekcji online? Planimetria 2 LO — zapytał pierwszy z internautów. A funkcje kwadratów? – dodał drugi. Czy dziś i jutro miałaby Pani czas udzielić korepetycji z fizyki „Energia i jej przemiany” dla 1 klasy LO? – dopytują i proszą kolejni zainteresowani korepetycjami.

