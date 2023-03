„Babciowe” dzieli Polaków. Poproszono ich o ocenę pomysłu Tuska

Polacy lubią dostawać pieniądze od państwa – 51,7 proc. Polaków zapytanych przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski uznało, że zaproponowane przez Donalda Tuska „babciowe” to dobry pomysł. Były premier zaproponował świadczenie dla kobiet, które kończą urlop macierzyński i chcą wrócić do pracy, ale nie mają pieniędzy na żłobek albo zatrudnienie opiekunki.

1500 zł do czasu ukończenia przez dziecko 3 lat

– Chciałyby, ale nie mogą, bo żeby pójść do pracy po urlopie macierzyńskim czy nawet w jego trakcie i jeśli chcą, to nie mogą głównie dlatego, ponieważ nie ma z kim zostawić dziecka, albo nie ma pieniędzy na to, żeby zapłacić za żłobek – mówił Tusk na spotkaniu z wyborcami w Częstochowie. Roboczo nazwał takie świadczenie „babciowym”, ale pieniądze mogłyby zostać przeznaczone na dowolną formę opiekę nad dzieckiem – nie tylko zrekompensowanie babci pozostania z małym wnukiem.

1500 zł „babciowego” miesięcznie przysługiwałoby do czasu, kiedy dziecko może pójść do przedszkola, a więc do czasu, kiedy ukończy 3 lata.

51,7 proc. uczestników badania dla Wirtualnej Polski opowiedziało się za nową formą wsparcia: 21 proc. wybrało odpowiedź „zdecydowanie dobrze”, a 30,7 proc. „raczej dobrze”. 33,8 proc. ankietowanych nie jest zwolennikami świadczenia: 16,6 proc. wybrało odpowiedź „raczej źle”, a 17,2 proc. „zdecydowanie źle”.

Politycy PiS komentują „babciowe”

W piątek politycy PiS zostali poproszeni o skomentowanie, w jaki sposób odnoszą się do tej propozycji KO. – Z uśmiechem się do tego odnosimy – odpowiedział krótko Rafał Bochenek, rzecznik PiS. – Tak chyba też reagowali uczestnicy tego spotkania. Już chyba nikt nie wierzy w te obietnice – mówił.

Bochenek przypomniał jeszcze, że Donald Tusk na swoim spotkaniu w Bytomiu był pytany przez twórcę projektu podatków 3x15 o powody odrzucenia tego pomysłu. – Odniósł się do tego w ten sposób, że była to propozycja symboliczna i to było bez znaczenia, czy 15 czy 10 proc. – mówił. – Tę propozycję należy włożyć między bajki – podsumował.

Europoseł Tomasz Poręba dodał, że propozycja „babciowego” jest trudna do zaakceptowania. – Czy pamięta pani hasło o moherowych beretach albo hasło PO sprzed lat „zabierz babci dowód”? – pytał dziennikarkę zadającą pytanie. – Dzisiaj ten sam Tusk pochyla się nad osobami starszymi, a kilka lat temu z nich kpił i ośmieszał w swoich wypowiedziach – przypomniał. – To ta mentalność, hipokryzja, brak wiarygodności, szczerości w wypowiedziach – zakończył.

