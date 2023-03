Nowe lody wkraczają na rynek. Takich smaków jeszcze nie było

Wszyscy fani lodów co roku interesują się nowymi smakami tych produktów. Większość producentów w każdym sezonie wzbogaca swoją ofertę przynajmniej o jedną świeżynkę, by nie zanudzić konsumentów. Tym razem nie mogło być inaczej. Wiemy już, co przygotowała kultowa sieć Grycan. Będziemy mogli liczyć na ciekawe połączenia smaków, które świetnie się ze sobą komponują.

Nowe smaki lodów Grycan. Czego można spróbować?

Grycan już na wiosnę postanowił podzielić się całym wachlarzem nowości. Znany producent lodów familijnych i właściciel lodziarnio-kawiarni, kolejny stawia na oryginalne kompozycje. Tym razem otrzymaliśmy trzy różne warianty – Lody Borówkowe z nutą wanilii, Lody Śmietankowe z czekoladą i sosem wiśniowym oraz Sorbet Malina Banan Pomarańcza.

Jak widać, producenci pomyśleli zarówno o osobach kochających smaki mleczne, jak i wolących te robione na bazie wody. Jest bardzo owocowo, ale nie zabrakło również deserowej nuty w postaci czekolady i śmietanki. Produkty znajdziemy w popularnych sieciach handlowych oraz w stacjonarnych lodziarniach Grycan.

Co wiemy o nowych lodach Grycan?

Grycan chcąc zachęcić potencjalnych klientów do zakupu nowych smaków, zdecydował się na to, by atrakcyjnie przedstawić swoje lody. Dzięki temu możemy poznać kilka interesujących szczegółów. Wiadomo m.in., że Lody Borówkowe z nutą wanilii mają kremową konsystencję, a w środku znajdziemy kawałki owoców. Ponadto charakteryzują się one głębokim kolorem dojrzałych borówek amerykańskich. Kupimy je w opakowaniu o pojemności 500 ml.

Jeśli mowa o pozostałych nowych smakach Grycana to Lody Śmietankowe z czekoladą i sosem wiśniowym dostępne są w o wiele większej porcji – klienci dostaną opakowanie o pojemności 900 ml. Produkt opisywany jest jako wykwintna kompozycja z nutą deserowej czekolady, w kolorze przypominająca domowy koktajl borówkowy.

Sorbet Malina Banan Pomarańcza określony został mianem unikatu – znajdziemy tam wyważony i intensywny smak trzech różnych owoców. To coś dla osób pragnących orzeźwienia w ciepłe dni. Produkt ma gładką, lekką konsystencję, a poza tym nie zawiera laktozy, gluten i jest w pełni wegański. Kupimy go w opakowaniu o pojemności 500 ml.



Tyle zapłacimy za nowe lody

Osoby zainteresowane nowymi smakami lodów zapewne interesują się też cenami tychże produktów. Okazuje się, że cena opakowań 500 ml wynosi – niezależnie od smaku –12,90 zł zaś tych większych 20,90 zł. Mowa tutaj o cenniku dostępnym na stronie internetowej producenta. Warto pamiętać, że w marketach poszczególnych sieci handlowych może się zdarzyć, że zapłacimy więcej.

