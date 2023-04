Niedziele handlowe 2023. Czy 2 kwietnia zrobimy zakupy?

To już pięć lat jak w Polsce obowiązuje zakaz handlu w niedziele. Wszystko było wprowadzane stopniowo na mocy ustawy. Początkowo zakupów nie można było robić tylko raz lub dwa razy w tygodniu, teraz w ciągu roku mamy zwykle około 7 niedziel handlowych. Zasady wprowadzono po to, by zadbać o większy komfort i odpoczynek Polaków. Nie wszystkim jednak podoba się taki obrót sprawy.

Czy 2 kwietnia jest niedziela handlowa?

Jeśli zastanawiacie, się czy 2 kwietnia są otarte sklepy, mamy dobre wieści. Tego dnia zakupy zrobimy w każdej placówce handlowej w tym również w galeriach. Wszystko z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych, przed którymi markety notują wyjątkowe oblężenie. Do sklepów wybieramy się m.in. w celu zakupu prezentów oraz podstawowych składników spożywczych na domowe wypieki.

Dzięki temu, że 2 kwietnia jest niedziela handlowa, nie będziemy musieli martwić się, że sklepy takie jak Biedronka, Lidl, Aldi, Carrefour czy Kaufland będą zamknięte. Bez problemu kupimy też ubrania czy zabawki w popularnych sieciówkach. To okazja do tego, by całą rodziną wybrać się na większe zakupy do centrum miasta. Niestety w najbliższy weekend trzeba być przygotowanym na długie kolejki w sklepach zwłaszcza w godzinach popołudniowych. Jeśli planujecie odwiedzić sklepy, warto uzbroić się w czas i cierpliwość.

Niedziele handlowe kwiecień 2023. Na jednej się nie kończy

Nieczęsto zdarza się tak, że zakaz handlu nie obowiązuje w aż dwie niedziele w jednym miesiącu. W kwietniu 2023 mamy aż dwie niedziele handlowe. Druga wypada 30 kwietnia tuż przed majówką. To świetna wiadomość na tych, którzy planują zrobić zapasy na długi wyjazd, lub wiedzą, że będą przebywać poza miastem.

W tym roku czeka nas jeszcze tylko jeden miesiąc, w którym będziemy mieli dwie niedziele handlowe. Oczywiście mowa o grudniu, w którym wypadają święta Bożego Narodzenia. Poza tym zakaz handu zostanie zniesiony raz w czerwcu i w sierpniu – o wszystkich ważnych terminach będziemy informować na bieżąco.

Warto pamiętać, że w pozostałe dni kwietnia, w które sklepy pozostaną zamknięte tj. 9, 16, 23 kwietnia 2023 r. zakupy zrobimy w nielicznych miejscach. Zaliczamy do nich:apteki, kwiaciarnie, miejsca rozrywki, lokale gastronomiczne, markety na dworcach PKP, skupy produktów rolnych, mleka i runa leśnego, placówki pocztowe, w których minimum 40 proc. przychodu stanowią usługi pocztowe, miejsca sprzedające ryby takie jak statki rybackie, gospodarstwa rybne i placówki zajmuje się wyłącznie odbiorem produktów rybnych.

