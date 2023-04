Wielkanocny tort od Magdy Gessler za 350 zł, wegańskie ciasto od Grycana. Przeglądamy oferty znanych cukierni

Tegoroczna Wielkanoc będzie droższa niż święta w poprzednich latach. Analitycy banku BNP Paribas oszacowali, że przeciętna święconka będzie droższa o 38 procent niż przed rokiem. Koszyk produktów spożywczych najczęściej kupowanych przed Wielkanocą podrożeje natomiast o około 28 procent.

Więcej zapłacimy za składniki do samodzielnego przygotowania produktów, więcej będzie kosztowało także zamówienie ciast w cukierni. Pierzemy pod lupę ofertę popularnych marek – od ciast sygnowanych przez Magdę Gessler poprzez sieci Grycan i Lukullus po wyroby z cukierni A. Blikle i Sowa. W innym zestawieniu porównujemy z kolei wypieki z popularnych cukierni sieciowych i lokalnych cukierni, które wysoko plasują się w rankingach popularności.

Cukiernia Magdy Gessler

Zacznijmy od cukierni Embassy Magdy Gessler przy Placu Trzech Krzyży w Warszawie. Najdroższa jest wielkanocna babka drożdżowo-rumowa (140 zł). Babkę piaskowo-cytrynową i budyniowo-serową zapłacimy nieco mniej – po 120 zł. Niestety, na stronie internetowej nie podano gramatury.

Tańsza jest pascha wielkanocna (80 zł), czyli ciasto, które przywędrowało do nas z kręgu kultury rosyjskiej. Przygotowywana jest z twarogu lub mleka, śmietany, masła, do tego dużo bakalii, które symbolizują bogactwo, którego każdy sobie życzy. Zwykle wypiekana jest w formie ściętej piramidki (symbolizuje grób Chrystusa) ozdobionej rodzynkami i skórką pomarańczową.

Serniki (z biała czekoladą oraz z kajmakiem) kosztują 120 zł za sztukę, tyle samo zapłacimy za mazurki (do wyboru: kajmakowy z karmelizowaną skórką pomarańczy, różany, cygański lub czekoladowy). Mając nie więcej niż 200 zł, kupimy też keks Królestwo Embassy (i z takiego banknotu dostaniemy 50 zł reszty). W ofercie wielkanocnej są też dwa torty: Beza Pavlowa i tort Dobosz za… 350 zł każdy.

Grycan

Zaglądamy teraz do oferty sieci Grycan. Ciasta sprzedawane są w dwóch rozmiarach, a na stronie internetowej podane są skład, waga, alergeny. Za dużą babkę drożdżową (650 g) zapłacimy 45 zł, zaś babka o wadze ćwierć kilograma kosztuje 25 zł. Za mini-babeczkę do koszyczka zapłacimy 8,9 zł. Mały sernik klasyczny (8 porcji, 750 g) kosztuje 49 zł, średni (12 porcji, 1,1 kg) 79 zł, a duży – (20 porcji, 1.6 kg) – 97 zł. Ceny sernika z krówką zaczynają się od 59 zł. Za duży keks z bakaliami (1,05 kg) zapłacimy 62 zł. Najdroższy tort w ofercie wielkanocnej (truskawkowo-waniliowy z ciasteczkami Oreo, waży prawie 1,5 kg) kosztuje 129 zł.

A najbardziej wielkanocne ciasta, czyli mazurki? Średnie mazurki (800 g) kosztują 79 zł, a duże (1,4 kg) – 129 zł.

Grycan ma także ofertę wielkanocnych ciast wegańskich, czyli nie zawierających mleka i innych składników pochodzących od zwierząt. Wegańskie tarty (do wyboru – z czekoladą, kajmakiem i bakaliami, drugi wariant to tarta z malinami i rabarbarem, jest też z makiem i bakaliami) ważą po 400 g i kosztują 42 zł.

Zamówienia złożone przez internet można realizować tylko w lodziarnio-kawiarniach na terenie Warszawy, Janek i Pruszkowa.

Lukullus

Więcej zapłacimy za ciasta w cukierniach Lukullus. Właścicielem kilku cukierni, które znajdują się tylko w Warszawie, są Albert Judycki i Jacek Malarski, którzy w 2021 roku zostali wybrani najlepszymi cukiernikami w Polsce przez Międzynarodową Akademię Gastronomiczną. Mazurek cytrusowy (waga 390 g) kosztuje 79,90 zł, tyle samo baba 96 o wadze 450 g. Oddajmy w tym miejscu głos cukiernikom, którzy tak piszą o tej babce: „Ciasto muślinowe, w którym na kilogram mąki przypada 96 żółtek jaj, wanilia, skórka z cytryn, lukier cytrynowy, pistacje, rodzynki sułtańskie, czerwony pieprz. Baba jest wykonana według przepisu Lucyny Ćwierczakiewiczowej z 1858 roku”.

Sernik krakowski jest sprzedawany w cenie 54,9 zł za 400 g, cena pozostałych serników („z pasją”, „grand marnier”) zaczynają się od 64 zł.

A.Blikle

Przenosimy się do cukierni z tradycjami sięgającymi XIX wieku, czyli do A. Blikle. Niestety, w e-sklepie nie podano gramatury większości ciast. Za mazurek żurawinowy zapłacimy 89 zł, a mazurek kajmakowy – 76,9 zł. Babka czekoladowo-pomarańczowa kosztuje 64,9 zł („dla 6 osób” – tyle wiemy ze strony internetowej), tyle samo co za „babkę piaskową mega” (waga 1,3 kg). Babka piaskowa jest dostępna w trzech rozmiarach; średnia (430 g) kosztuje 39,9 zł, a mała – 15,9 zł. Tort z białej czekolady z kremem malinowym kosztuje 129 zł.

Cukiernia Sowa

Na koniec sprawdźmy, co ma w ofercie Cukiernia Sowa, która sprzedaje ciasta i ciastka i 170 sklepach w całej Polsce? Obok mazurków, serników i babek sieć proponuje włoskie ciasto Panettone – choć w tradycji włoskiej łączone jest z Bożym Narodzeniem. Jest to bardzo wysokie ciasto drożdżowe, które wymaga specjalnych foremek z usztywnianego papieru. W pewnym momencie ciasto trzeba odwrócić – to nie jest zwykłe ciasto drożdżowe!

Sowa proponuje też podejść do tematu ciast i ciasteczek na luzie i zaprosić do ich przygotowywania dzieci. Można kupić specjalne zestawy, w skład których wchodzą ciastka i pisaki do ich ozdabiania, a także kolorowanka i kredki. Można także kupić ciemny mazurek, który samemu można udekorować z wykorzystaniem załączonych pisaków – lub wykorzystać to, co jest w kuchni (bakalie, migdały, rodzynki).

