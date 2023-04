RRSO i stopa referencyjna. Co najmocniej wpływa na wysokość raty kredytu?

Decydując się na kredyt, staramy się wybrać najkorzystniejszą dla nas ofertę. Sprawdzamy maksymalną ilość rat oraz to, czy oferta uwzględnia ubezpieczenie. Oprócz tego sprawdzamy również oprocentowanie kredytu, które nie jest zależne wyłącznie od decyzji RPP. Istotna jest również wysokość RRSO. Dowiedzmy się, czym te dwa wskaźniki różnią się od siebie.

Czym zajmuje się Rada Polityki Pieniężnej?

RPP ustala założenia polityki pieniężnej na każdy rok. Przeciwdziała wzrostowi cen, co pozwala na wsparcie gospodarki. Gdy inflacja osiąga wysoki poziom, RPP decyduje się podnosić stopy procentowe. Ma to na celu zapobiegać drożyźnie. NBP pożycza bankom pieniądze z wyższą marżą, co skutkuje podniesieniem przez banki kwot kredytów, lokat i kont oszczędnościowych.

Ile wynoszą stopy procentowe w 2023 roku?

W dobie pandemii stopy referencyjne obniżane były trzykrotnie, wynosząc 29 maja 2020 roku zaledwie 0,1 proc. Jednak wiele czynników zewnętrznych, ale także tanie kredyty i nieopłacalne lokaty doprowadziły do wzrostu inflacji i spadku wartości pieniądza.

Ostatnia zmiana wysokości stóp procentowych miała miejsce we wrześniu 2022 roku. Wtedy to stopa referencyjna wyniosła 6,75 proc., co mocno dotknęło właścicieli kredytów. Osoby posiadające kredyt hipoteczny otrzymały wzrost wysokości raty nawet o 90 proc.

Co oprócz stóp procentowych? Czym jest RRSO?

Banki w swoich ofertach muszą uwzględnić wszystkie opłaty dodatkowe i rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. RRSO to inaczej całkowity koszt kredytu, który został rozliczony procentowo w skali całego roku. W nim zawarte są odsetki, usługi dodatkowe (np. ubezpieczenie), opłaty dodatkowe oraz prowizje. Nie wlicza się do niego bazowej kwoty kredytu, którą otrzyma konsument.

Stopy procentowe a RRSO. Jaki mają na siebie wpływ?

Mówiąc o stopach procentowych, niektórzy konsumenci myślą o RRSO. Należy jednak pamiętać, że decyzje RPP wpływają na wysokość oprocentowania bez uwzględnienia marży banku. Nie jest to więc kwota, która wskazuje na rzeczywistą kwotę kredytu. Przedstawia jedynie wysokość oprocentowania, lecz cała reszta opłat ustalana jest odgórnie przez bank.

Instytucje bankowe mogę zmieniać oprocentowanie według własnej polityki. Jednak mimo tego ich RRSO nie może przekroczyć 20,50 proc.

