Najpierw wygrał w teście smaku, teraz zwycięża ceną. Teraz ten majonez kupisz za 4,66 zł

Spór, o to, który majonez najbardziej uwielbiają Polacy, od lat jest ważnym tematem debaty publicznej. Jedni się z niego śmieją, inni traktują go bardzo poważnie. To właśnie m.in. z tego powodu kilka dni temu redaktorzy Wprost przeprowadzili wielki test i stworzyli ranking majonezów. Kategorii było wiele, badano m.in. ceny i skład. Na koniec nie mogło zabraknąć degustacji – jeśli mowa o smaku, zwycięzca przyćmił pozostałych. Teraz wiemy, gdzie kupić ten produkt w promocyjnej cenie.

Ten majonez wygrał w teście smaku. Kupisz go w promocji

Zwycięzcą majonezów w kategorii smak był produkt marki Kania, dostępny w Lidlu. Jeszcze niedawno można było go kupić za 6,99, zł, jednak specjalnie przed świętami obniżono cenę do 4,66 zł. Klienci muszą pamiętać o jednej ważnej rzeczy – promocja obowiązuje wyłącznie z kuponem w aplikacji Lidl. Poza wspomnianym rabatem trwa akcja 2+1 gratis, a to oznacza, że przy zakupie dwóch sztuk, trzeci majonez otrzymamy za darmo.

Promocja Lidla potrwa do samych świąt wielkanocnych. Majonez Kania kupimy za 4,66 zł aż do 8 kwietnia. Dla tych, którzy nie mieli okazji poznać produktu bliżej, przypominamy, że mowa o słoiku 400 ml. Producenci chwalą się, że ten majonez produkowany jest z jajek od kur z wolnego wybiegu i że charakteryzuje się lekkim klasycznym smakiem.

Z tymi majonezami konkurował produkt Lidla

We wspomnianym teście smaku poza produktem Kania badano pod uwagę takie majonezy jak Winiary, Madero, Hellman's Babuni, Kielecki i Mosso. Wybrano je dlatego, że w ubiegłym roku były najchętniej kupowanymi przez Polaków. W degustacji na ślepo uczestniczyły wybrane osoby z redakcji Wprost – to ich gust jednogłośnie wpłynął na to, że majonez z Lidla zdobył aż 32 punkty. Zbliżoną ilość osiągnął tylko Winiary i Madero.

Jeśli mowa o cenach majonezów to trzeba zwrócić uwagę, że aktualna promocja Lidla jest bardzo atrakcyjna. Przyglądając się ofertom znanych marketów, można wyciągnąć wnioski, że średnio za taki produkt płaci się od 11 do 7 zł. Możliwość kupienia słoika o pojemności 400 ml za niecałe 5 zł to prawdziwa gratka dla wszystkich smakoszy kulinarnych potraw, nie tylko tych z jajkami.

Czytaj też:

Etykiety majonezów pod lupą. Tych 3 składników lepiej unikajCzytaj też:

Jaki skład powinien mieć dobry majonez? Ekspertka odpowiada