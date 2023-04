Ceny majonezu poszybowały. Widać to na paragonach

Market spożywczy znanej ogólnopolskiej sieci na warszawskim Mokotowie. Wewnątrz sklepu, tuż przy wejściu ustawionych jest kilkadziesiąt opakowań majonezu. Ustawione jedne na drugich tworzą ponad metrową „wieżę”.

Ceny majonezu szokują. Drożyzna nie odpuszcza

Uwagę klientów przyciąga również wyższa niż jeszcze kilka tygodni temu cena. Za słoik o pojemności 800 ml trzeba zapłacić 15,99 zł. Wielu kupujących dopytuje o promocje, ale nimi objęte są inne produkty. Klienci narzekają, ale kupują.

– Z niektórych drogich rzeczy można zrezygnować, ale majonez na święta musi być. To taka nasza narodowa tradycja. To główny składnik do wielu innych produktów na świątecznym stole. Nie da się go zastąpić tańszym zamiennikiem — mówi pani Anna, emerytka z Warszawy. W podobnym tonie wypowiadają się inni konsumenci.

Majonez jest składnikiem sałatki jarzynowej czy głównym dodatkiem do jajek, które dominują na świątecznym stole. Niestety, kupując kilka opakowań tego produktu, znacznie odczujemy to przy kasie. Eksperci z aplikacji do zapisywania paragonów sprawdzili, o ile podrożał majonez w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

Czym większy słoik, tym wyższa cena

Analizie poddano produkty sprzedawane w opakowaniach o różnych pojemnościach. „Najmniejsze podwyżki dotyczą majonezów w mniejszych opakowaniach” — wynika z raportu. W ubiegłym roku słoik majonezu o pojemnościach 400 lub 410 ml kosztował 6,27 zł. Teraz za ten sam produkt trzeba zapłacić 8,16 zł. To wzrost o 30 proc.

Większą zmianę w cenniku można zauważyć w przypadku tego produktu w słoikach o pojemności 500 ml. W ciągu dwunastu miesięcy cena za ten produkt wzrosła o ponad 40 proc. W niektórych sklepach za majonez kosztuje 9,90 zł, w innych 10,90 zł.

Nieco większą różnicę odnotowano, porównując ceny zeszłoroczne z obecnymi dla majonezu w słoiku o pojemności 700 ml. Z aplikacji Pan Paragon wynika, że w ubiegłym roku ten produkt kosztował 9,69 zł. Teraz trzeba zapłacić 13,67 zł. To wzrost o 41,07 proc. Jeszcze droższy jest produkt o pojemności 800 ml., który wyprodukowano na specjalne życzenie jednej sieci sklepów.

„Tegoroczna Wielkanoc będzie niestety droższa od poprzedniej” — wyjaśnia Antonina Grzelak z PanParagon w rozmowie z portalem TVN24 Biznes. Eksperci tłumaczą, że na wyższe ceny majonezu wpływ ma wzrost kosztów produkcji. Drożyzna nie ominęła cen jajek czy oleju roślinnego. A to z nich składa się w dużej mierze majonez.

Kienci narzekają, że majonez jest jednym z tych produktów, którego ceny podskoczyły znacznie wyżej niż innych produktów. Z danych GUS wynika, że w marcu tego roku ceny żywności wzrosły o 24 proc., licząc rok do roku.

