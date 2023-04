Aldi zmienia godziny otwarcia. Do której zrobimy zakupy?

Aldi zmieniło godziny otwarcia swoich sklepów przed świętami. Już od Wielkiego Czwartku korzystać możemy z wydłużonego czasu działania placówek. Tą decyzją sieć przegoniła swoją konkurencję w kwestii dostępności dla klienta. Sprawdźmy, jak wyglądają nowe godziny otwarcia.

Aldi: w jakich godzinach zrobimy zakupy?

Firma zdecydowała się zadbać o komfort klientów, dlatego też wydłużyła godziny otwarcia swoich sklepów. W Wielki Czwartek oraz Wielki Piątek większość sklepów Aldi czynna będzie w godzinach od 6:00 do 23:00. Zmianie uległy również godziny otwarcia w Wielką Sobotę. 8 kwietnia zakupy zrobimy w godzinach od 6:00 do 13:30. Oznacza to, że Aldi będzie czynne dłużej niż niektóre inne konkurencyjne sklepy.

Nie wszystkie sklepy tej sieci będą jednak działać o podanych godzinach. Niektóre będą czynne wyłącznie do godziny 22:00. Kilka z nich otwarcie mają również dopiero od 8:00, a w sobotę zamknięte zostaną o 13:00. Dlatego też przed wyruszeniem na zakupy dobrze jest zweryfikować godziny otwarcia. Możemy to zrobić na stronie Aldi, w zakładce Szukaj Sklepu.

Zakupy przed świętami Dłużej nie tylko w Aldi

Z pewnością zmiana godzin otwarcia sklepów Aldi zaskoczyła niejednego klienta. Jednak nie tylko ta sieć sklepów podjęła taki krok. Biedronka już wcześniej udostępniła komunikat o zmianach w funkcjonowaniu swoich sklepów. Dzisiaj i jutro zakupy w Biedronce zrobimy od godziny 6:00 do 23:00. W Wielką Sobotę natomiast sklepy czynne będą od 6:00 do 13:00.

