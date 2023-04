Otwarte sklepy przed Wielkanocą. Gdzie zrobimy zakupy?

Przed Wielkanocą wiele osób udaje się do sklepów po rzeczy niezbędne do koszyczka, czy na wielkanocne śniadanie. Część z klientów robi też większe zapasy na kilka dni. Nie wszyscy są jednak świadomi tego, że w okresie przedświątecznym sklepy mogą działać inaczej niż zwykle. Nie oznacza to jednak, że zmiany zawsze będą na niekorzyść kupujących. Niektóre z nich działać będą dłużej, inne krócej, do tego jeszcze wszystko zależy od dnia. Sprawdźmy, gdzie i w jakich godzinach zrobimy zakupy w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę.

Wielki Czwartek i Wielki Piątek: kiedy zrobimy zakupy?

Wielki Czwartek, tak samo jak Wielki Piątek to dni pracujące. W tym czasie dużo konsumentów decyduje się na ostatnie zakupy przed świętami. Dlatego też część sklepów zdecydowało się na wydłużenie godzin pracy.

Zmiany czasu otwarcia sklepów ogłosiło Netto, Aldi, Biedronka oraz Kaufland. Większość placówek tych siedzi będzie czynna od 6:00 do 23:00. Wyjątkiem są sklepy z ograniczeniami handlu w godzinach nocnych oraz kilka pomniejszych placówek. Przed zakupami dobrze sprawdzić na stronie sieci, do której czynny będzie konkretny sklep.

Wielka Sobota: ograniczenie handlu

W Wielką Sobotę większość sklepów zdecydowała się działać zgodnie z ustawą o handlu w niedzielę i święta. Wtedy to w niektóre dni w roku sklepy mogą być otwarte wyłącznie do godziny 14:00. Wyjątek stanowią placówki, w których obsługą klientów zajmie się właściciel.

Wiemy, że o 13:00 zamkną się sklepy sieci Biedronka, Lidl, Carrefour, Auchan, Netto i Kaufland. Pół godziny dłużej czynne będą sklepy Dino, Aldi i Polomarket. Do godziny 14:00 otwarte będą wszystkie sklepy sieci Żabka. Jednak te mogą być otwarte jeszcze dłużej, w zależności od decyzji franczyzobiorcy.

