Miały być zmiany tzw. podatku Belki. Rzecznik rządu odpowiada

Podatek od zysków kapitałowych, tzw. podatek Belki, wynosi 19 proc. i pobierany jest przez banki przed wypłaceniem klientowi zysku z lokaty albo konta oszczędnościowego. Od wielu miesięcy inflacja znacznie przewyższa nawet najlepsze oferty bankowe (w 2022 roku, w szczycie inflacji, banki były skłonne płacić maksymalnie 9 proc., a to tylko po spełnieniu dodatkowych warunków – np. podwyższone oprocentowanie dotyczyło tylko nowych środków i obowiązywało przez kilka miesięcy). Nie dość, że na lokatach realnie tracimy, to jeszcze płacimy podatek od zysku, którego de facto nie ma.

Podatek Belki do zmiany? Rząd chciał go podnieść

W zeszłym roku media pisały o pomysłach rządu na to, jak zachęcić ludzi do oszczędzania. Jednym z rządowych pomysłów miało być podniesienie podatku od zysków kapitałowych do 20 proc., ale z jednoczesnym wprowadzeniem kwoty wolnej od podatku w wysokości 10 tys. zł.

— Na pewno nie można się spodziewać zniesienia podatku od zysków kapitałowych, który można powiedzieć jest dzisiaj standardem, natomiast rzeczywiście myślimy nad nim. Pracujemy nad rozwiązaniem kwoty wolnej, analogicznej do podatku dochodowego, dla podatku od zysków kapitałowych — mówił pod koniec października Artur Soboń, wiceminister finansów.

Temat przycichł, ale czy nie będzie d niego już powrotu?

Piotr Müller zapytany o podatek Belki

Zapytano o to rzecznika rządu.

— Rząd nie planuje żadnych zmian w tzw. podatku Belki. Nie ma takich decyzji — poinformował w radiu Plus Piotr Müller.

W 2021 r. podatek od zysków kapitałowych przyniósł fiskusowi około 4,1 mld zł, co stanowiło tylko 1 proc. całkowitych wpływów podatkowych.

