Ruszyła wyplata 13. emerytur, a oszuści poszli „na łowy”

Rozpoczęły się już wypłaty trzynastej emerytury. Pierwsi uprawnieni dostali pieniądze 31 marca, 5 kwietnia, 6 kwietnia, kolejne wypłaty są zaplanowane na 10 kwietnia, 15 kwietnia, 20 kwietnia, 25 kwietnia. Trzynastka jest wypłacana razem z „podstawowym” świadczeniem, więc data zależy od tego, kiedy zwykle osoba starsza dostaje swoje pieniądze.

13. emerytura. Uwaga na oszustów

Dodatkowe świadczenie jest wypłacane wszystkim seniorom w stałej wysokości odpowiadającej kwocie najniższej emerytury. W 2023 r. to 1588,44 zł brutto. Nie trzeba składać żadnego wniosku. Mimo to z niektórymi starszymi osobami skontaktowali się już „pośrednicy”, którzy zaoferowali pomoc przy składaniu wniosków albo przyspieszenie wypłat. To oszuści, z którymi w ogóle nie należy wchodzić w dyskusję.

ZUS w komunikacie przypomniał, że urzędnicy nie odwiedzają seniorów w domach, a podanie osobom, które przedstawiają się jako przedstawiciele tej instytucji może skutkować wyłudzeniem gotówki, danych z dowodu osobistego bądź numeru rachunku bankowego.

„Przedstawiciele ZUS nie odwiedzają klientów w domach lub w miejscu pracy. Wyjątkiem są kontrole wykorzystania zwolnień lekarskich i wizyty inspektorów kontroli u płatników składek. Podczas takich odwiedzin pracownik ZUS musi okazać legitymację służbową lub z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić o takiej wizycie. Nie pobieramy również żadnych opłat i nie żądamy żadnych gratyfikacji finansowych” — wyjaśnił rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

A kiedy 14. emerytura?

Jesienią wypłacona zostanie 14. emerytura. Co prawda na tę chwilę nie ma jeszcze stosownych przepisów, które by to regulowały, ale z jednej z interpelacji poselskich dowiedzieliśmy się, jaki jest szacowany koszt wypłaty tego świadczenia dla budżetu.

„14-ta emerytura to świadczenie doraźne, przyznawane osobom uprawnionym na podstawie epizodycznej regulacji. Przykładowo w 2022 r. przyznała je ustawa o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów” – czytamy w odpowiedzi na interpelację posła Michała Jarosa w sprawie opodatkowania 13. i 14. emerytury.

14. emerytura, wprowadzona w 2021 roku, miała być świadczeniem jednorazowym, poprawiającym sytuację emerytów z najniższymi świadczeniami, podczas wywołanego pandemią kryzysu. Świadczenie powtórzono w 2022, wypłacone zostanie także w 2023 roku. Rząd planuje wprowadzenie go na stałe. – Przygotowaliśmy, jako ministerstwo rodziny, projekt ustawy – powiedziała na antenie TVP Info szefowa resortu Marlena Maląg.

