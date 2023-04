Wielkanocne zakupy. Sklepy otwarte w niedzielę

Wielkanoc to święto wymagające pewnych przygotowań. Oprócz święconki niesionej do kościoła w Wielką Sobotę ważną rolę gra świąteczne śniadanie oraz oficjalny obiad. Na tego typu uroczystość należy mieć wszystkie składniki pod ręką. Problem pojawia się w momencie, w którym nagle czegoś nam zabraknie w kuchni. Dokąd wtedy należy iść na zakupy? W końcu tego dnia sklepy nie działają tak jak zawsze.

Jak będą czynne sklepy w Wielkanoc, 9 kwietnia?

W niedzielę większość sklepów będzie zamknięta. Wszystko ze względu na zakaz handlu w niedzielę i święta. Nie zrobimy więc zakupów w dużych marketach oraz galeriach handlowych. Nie oznacza to jednak, że zrobienie zakupów będzie niemożliwe.

Część sklepów będzie mogła działać, jeśli za ladą stanie właściciel. Tyczy się to nie tylko mniejszych sklepów osiedlowych, lecz także sklepów sieci Żabka. Pomimo bycia jedną siecią, sklepy te działają na zasadach franczyzy. To od franczyzobiorcy zależy otwarcie danego sklepu. Takie same zasady obejmować będą działalność sklepów Carrefour Express. Te również funkcjonują na zasadach franczyzy.

Jak działa zakaz handlu w niedzielę i święta

Od 2020 roku funkcjonuje obecna forma ustawy o zakazie handlu w niedzielę i święta. Od tamtej pory większość niedziel w ciągu roku stała się niehandlowa. Większość klientów już się do tego przyzwyczaiła. Wciąż jednak jest 7 niedziel w ciągu roku, w trakcie których bez problemu zrobimy zakupy. W tym roku niedziele handlowe przypadają na:

30 kwietnia;

25 czerwca;

27 sierpnia;

17 grudnia;

24 grudnia.

Do tego już za nami jest handlowa niedziela z 29 stycznia oraz 2 kwietnia.

Przez resztę niedziel zakupy można zrobić w konkretnych punktach, uwzględnionych w wyjątkach od ustawy. Są nimi stacje benzynowe czy sklepy znajdujące się na terenie dworca. Zakupy możemy zrobić także w aptece, cukierni, piekarni i kwiaciarni. W niedzielę czynne będą również sklepy z prasą.

