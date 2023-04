Urlop z powodu siły wyższej – czyli czego? Nowości w Kodeksie pracy

Nowelizacja Kodeksu pracy, która weszła w życie 7 kwietnia, uchyla dotychczasowe przepisy dotyczące telepracy. Zmiana przewiduje, że praca zdalna będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą.

Nowelizacja Kodeksu pracy. Pracodawca musi zaakceptować miejsce wykonywania pracy

– Miejsce wykonywania pracy zdalnej, niezależnie od tego, czy będzie to miejsce zamieszkania pracownika, czy inne wskazane przez pracownika i zaakceptowane przez pracodawcę – np. działka czy hotel – zawsze będzie przedmiotem wzajemnego ustalenia. Oznacza to, że ani pracodawca, ani pracownik nie będzie mógł narzucić drugiej stronie miejsca wykonywania pracy zdalnej – powiedziała w rozmowie z dziennikiem minister.

Zatrudnieni zdalnie mogą zostać objęci badaniem trzeźwości. Badanie stanu trzeźwości pracownika oraz badanie na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu będzie mogła przeprowadzać również policja.

Nowela przewiduje pracę zdalną całkowitą, jak i hybrydową, stosownie do potrzeb konkretnego pracownika i pracodawcy, a także umożliwienie polecenia pracownikowi pracy zdalnej w szczególnych przypadkach. To m.in. czas obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii czy pożaru lub zalania w zakładzie pracy.

Dwa nowe urlopy

To nie koniec zmian. Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza także nowe urlopy, ale te zmiany zaczną obowiązywać od 26 kwietnia. Stanowi to wdrożenie dwóch unijnych dyrektyw dotyczących tzw. work-life balance, czyli łączenia życia zawodowego i prywatnego oraz i tzw. dyrektywę rodzicielską.Chodzi w niej m.in. o urlopy i czas pracy, w tym o urlop rodzicielski, do którego pracownicy będą mieli indywidualne prawo.

– Zgodnie z nowymi przepisami pracownik będzie mógł skorzystać z bezpłatnego urlopu opiekuńczego w wymiarze pięciu dni w roku kalendarzowym, aby zapewnić osobistą opiekę lub wsparcie krewnemu (syn, córka, matka, ojciec lub małżonek) albo osobie pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, wymagającej opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych – wyjaśniła w rozmowie z PAP Joanna Rutkowska, dyrektorka HR w agencji zatrudnienia Trenkwalder Polska.

Nowelizacja oddziela też prawo ojca do urlopu rodzicielskiego od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu (ubezpieczeniu) w dniu porodu. W ramach urlopu rodzicielskiego zostanie wprowadzona nieprzenoszalna jego część, w wymiarze do dziewięciu tygodni, dla każdego z rodziców, a także 70-procentowy zasiłek macierzyński za cały okres urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców.

Zwolnienie z powodu siły wyższej

Kolejną nowością jest nieznane do tej pory zwolnienie z powodu siły wyższej. Czym ona jest? Aby mówić o tym, że zaistniała siła wyższa, muszą zostać jednocześnie spełnione trzy warunki:

powodem zwolnienia jest działanie siły wyższej,

siła wyższa dotyczy pilnych spraw rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem,

niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika.

Z powodu siły wyższej można będzie skorzystać ze zwolnienia w wymiarze 2 dni albo 16 godzin. Będzie to urlop tylko częściowo płatny: pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia.

