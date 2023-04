Inflacja naprawdę spadła? Jakoś tego nie dostrzegamy

Choć w marcu inflacja spadła po raz pierwszy od wielu miesięcy, to fakt ten nie znajduje potwierdzenia w świadomości Polaków. Na zlecenie Dziennika Gazety Prawnej i RMF FM badacze z United Surveys zapytali grupę 1000 osób, czy ich zdaniem inflacja w naszym kraju zaczęła spadać.Większość respondentów uważa, że nie. Na taką odpowiedź wskazało łącznie 69,3 proc. badanych (41,3 proc. odpowiedziało zdecydowanie nie, a 28 proc. raczej nie).

Niższa inflacja nie oznacza, że ceny zaczęły spadać

Należy pamiętać, że to, że inflacja m/m się zmniejsza, nie jest tożsame z tym, że ceny przestały rosnąć. Rosą nadal – bo każda inflacja, nawet najniższa, oznacza wzrost cen – po prostu rosną nieco wolniej.

- Ceny rosną nie o 18 proc., tylko o 16 proc. Trzeba też pamiętać, żeto jest średnia, czyli GUS bierze pod uwagę wszystkie grupy produktów, także poszczególne produkty w tych grupach. Przygląda się, jak w danym miesiącu one się zmieniały. Dzisiaj mamy wstępny szacunek, w połowie kwietnia zobaczymy szczegółowy dotyczący tego, jak wyglądały zmiany cen podstawowych dla gospodarstw domowych produktów – cukru, mięsa, mleka, serów – tak dane statystyczne komentowała na antenie RMF FM dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, ekonomistka z Uniwersytetu Warszawskiego.

Wiele produktów, z których korzystamy na co dzień, zdrożało znacznie bardziej niż to wynika z komunikatu o inflacji. Choćby jajka, których w ostatnich dniach przed Wielkanocą kupiliśmy więcej niż zwykle, zdrożały w ciągu roku o 41 proc.

Skoro mówimy o statystyce, to inflacja działa w ten sposób, że za koszyk zakupowy, w skład którego wchodzi tylko żywność, i koszyk ten rok temu kosztował 100 zł, to w tym, roku trzeba będzie za niego zapłacić już 124 zł. To dlatego, że średni wzrost cen żywności w ciągu 12 miesięcy wyniósł 24 proc. Wspomniane już jajka stanowią dowód na to, że wiele produktów zdrożało jednak znacznie bardziej, więc w zależności od tego, co włożymy do koszyka, wzrost ten może być nawet bardziej odczuwalny.

