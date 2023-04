H&M Beauty to nowość na rynku. Pierwszy sklep już działa

H&M Beauty to zupełnie nowy salon wolnostojący znanej sieci. Szwedzcy przedsiębiorcy postanowili wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów i zwiększyć swoje zyski. Za nami wielka premiera otwarcia drogerii, w której można znaleźć wyselekcjonowane serie kosmetyków. Zdradzamy szczegóły.

Pierwsze H&M Beauty już działa

Pierwszy sklep pod szyldem H&M Beauty działa od początku kwietnia w norweskim Oslo przy Karl Johans 14. Przestrzeń została zaaranżowana bardzo luksusowo – wszystko jest inspirowane estetyką cocktail baru i spa. Nowa drogeria H&M Beauty, choć została stworzona na terenie dużego klasycznego salonu H&M, to ma swoje osobne wejście i traktowana jest jako odrębny obiekt.

Na terenie sklepu o powierzchni 300 mkw znajduje się mnóstwo produktów marek własnych oraz około 80 brandów zewnętrznych. Klienci mogą kupować m.in. kosmetyki Huda Beauty, Wishful, Kayali, Smashbox, Anastasia Beverly Hills, KVD, Origins czy Emma S. Dostęp do jakościowych artykułów i ekskluzywnych kolekcji ma zapewnić sieci H&M znaczące miejsce w branży beauty.

Będą kolejne H&M Beauty

Na jednym salonie H&M Beauty się nie zakończy. Sieć zaznaczyła już, że kolejna placówka również zostanie otwarta w stolicy Norwegii. Widać, że na początek przedsiębiorcy nie zamierzają eksplorować całego europejskiego rynku, co jednak będzie dalej, nie wiadomo. Wspomniany biznes kosmetyczny jest czymś, nad czym H&M pracował przez kilka ostatnich lat. Marka widzi bardzo duży potencjał w tego typu strategii i zapowiada łączenie fizycznego i cyfrowego „świata piękna”.

Na terenie drogerii H&M Beauty klienci mają mieć dostęp nie tylko do szerokiej gamy produktów, ale również do wykwalifikowanej obsługi, która doradzi i wesprze podczas zakupów. Wszystko to po to, by zaspokoić potrzeby nawet tych najbardziej wymagających osób.

Na ten moment w Polsce też możemy liczyć na produkty z sekcji H&M Beauty są to jednak kosmetyki dostępne w okrojonych ilościach dostępne w specjalnych działach urodowych na terenie tradycyjnych placówek. Do wyboru mamy tam m.in. mascary, kredki, pomadki, pudry, lakiery do paznokci, a nawet sztuczne rzęsy czy tipsy.

