Prognozy dla frankowiczów. Co czeka kredytobiorców?

Posiadacze kredytów we frankach boją się o kurs walut. Nie ma się czemu dziwić, w końcu uległ on ostatnio wielu zmianom. Czego mogą spodziewać się właściciele kredytów hipotecznych we frankach w latach 2023 i 2024?

Kredyty hipoteczne we frankach przez wiele lat oferowano jako najkorzystniejszą ofertę dla klientów. Niestety w 2015 roku kurs walut uległ zmianie, co mocno odczuli kredytobiorcy w swoich portfelach. Od tamtej pory właściciele hipoteki na bieżąco sprawdzają prognozy swoich kredytów. Czym się różni kredyt indeksowany od denominowanego? Zanim sprawdzimy prognozy, warto upewnić się, czym różni się kredyt indeksowany od denominowanego. W przypadku tego drugiego rata kredytu ustalana jest na podstawie kursu waluty obcej w chwili udzielania kredytu. Oznacza to, że wraz z kursem walut, wzrośnie też rata kredytu. Kredyt indeksowany zależy natomiast od indeksu walutowego. W takim przypadku nawet przy wzroście franka rata nie wzrośnie. Prognozy kursu franka w latach 2023-2024 Jak informuje Portal Statystyczny, analitycy finansowi prognozują pogorszenie się kursu. Frank może wrócić w najbliższym czasie do kwoty powyżej 5 zł. Przez 2023 rok wysokość ta może nie ulec zmianie. Zmiany takie mogą skutkować wzrostem rat kredytów. Należy jednak zwrócić uwagę, że prognoza ta nie jest pewna. Nie oznacza to jednak, że właściciele kredytów we frankach nie powinni być przygotowani na najgorsze. Kredyty we frankach w sądzie Każdego roku część frankowiczów decyduje się na złożenie sprawy do sądu. To może być dobry ruch, szczególnie że według statystyk aż 90 procent spraw jest wygrywanych. W niektórych sprawach kredyt może zostać nawet unieważniony. Sprawę możemy złożyć w sytuacji, w której bank wykorzystał nieuczciwe praktyki względem wzięcia kredytu. Zanim jednak złożymy dokumenty do sądu, najlepszym rozwiązaniem będzie kontakt z kancelarią frankową. Decyzja TSUE o frankowiczach 16 lutego 2023 roku TSUE wydało najnowszą decyzję na korzyść konsumentów. Banki nie mają takiej możliwości. Mogą jedynie zgłaszać się o zwrot samego kapitału. Czytaj też:

