Happy Hours w Lidlu. Te produkty kupisz taniej 18 kwietnia

Happy Hours w Lidlu sposobem na drożyznę

Happy Hours w sklepach Lidl daje szansę na spore oszczędności. Jedynym warunkiem, by korzystać ze wszystkich ofert, jest pojawianie się w sklepie każdego dnia, bowiem codziennie przeceniane jest coś zupełnie innego. Wyróżnione produkty kupimy taniej wyłącznie od poniedziałku do piątku od godziny 11 do 13.

Znane sieci handlowe dobrze wiedzą, że wysoka inflacja i nietanie koszty życia zniechęcają dziś Polaków do dużych czy spontanicznych zakupów. Z tego powodu prawie każda sieć stara się organizować coś wyjątkowego, by kusić klientów niskimi cenami. Happy Hours jest czymś wykorzystywanym często przez lokale gastronomiczne i biura podróży. Poczucie, że dany produkt już za moment będzie niedostępny lub o wiele droższy, bywa dużą motywacją do skorzystania z tzw. szybkiej oferty.

Informacje o promocjach na dany dzień pojawiają się na stronie internetowej Lidla oraz w aplikacji Lidl Plus – to tam po zarejestrowaniu się otrzymujemy dostęp do szerszej wiedzy, także specjalnych zdrapek i tygodniowych rabatów. Specjalnie dla was postanowiliśmy, sprawdzić, co obejmuje akcja Happy Hours 18 kwietnia.

Happy Hours w Lidlu. To kupisz taniej 18 kwietnia

Tylko dziś 18 kwietnia w ramach Happy Hours w Lidlu taniej kupimy banany. Ten popularny owoc kosztuje normalnie 6,99 zł za kg, jednak decydując się na nie między godziną 11 a 13, za tę samą ilość zapłacimy wyłącznie 2,99 zł – to o ponad połowę taniej. Aby skorzystać, trzeba aktywować kupon w aplikacji i wykorzystać go przy kasie.

Poza promocją na banany w ramach Happy Hours, w Lidlu przez cały dzień aż do jutra taniej możemy kupić parówki z szynki Pikok – trzecia sztuka przeceniona o 75 proc., ser sami Pilos – druga sztuka 60 proc. tańsza, granat na wagę – 43 proc. tańszy, papier toaletowy Flooralys – druga sztuka 40 proc. tańsza. Podobne obniżki dotyczą wybranych herbat Lord Nelson, owoców mrożonych, żelów pod prysznic Cien oraz płynów Domestos.

