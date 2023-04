Ile do koperty na komunię w 2023 roku? Wyznacznikiem ważny czynnik

Przed nami maj, czyli nie tylko okres krótkich wyjazdów, ale również sezon komunijny. Dla niektórych łączy się on ze sporymi wydatkami, zwłaszcza jeśli jesteśmy odpowiedzialni za zorganizowanie takiej imprezy. W mało komfortowej sytuacji znajdują się też często sami zaproszeni goście, pojawia się dylemat, w co się ubrać i ile włożyć do koperty jako prezent. Prognozy na 2023 rok nie są zbyt pozytywne, wyjdzie drogo.

Komunia 2023. Czekają nas spore wydatki

Dopiero co zakończyły się święta wielkanocne, a przed nami już kolejne wydarzenia, z którymi wiążą się niemałe wydatki. Sezon na Komunie Święte startuje w maju. Co roku mówi się, że w tym wszystkim prezenty są najmniej ważne jednak w praktyce i tak każdy martwi się tym, czy podaruje odpowiedni prezent.

Jako że inflacja szaleje i ceny wielu produktów są coraz wyższe, wiadomo, że nie będzie tanio. Osoby, które organizują przyjęcia dla swoich dzieci, muszą wydać za tzw. talerzyk zwykle od 100 do 350 zł – tak wynika z ostatniej analizy serwisu Wp.pl. W tę kwotę wlicza się zwykle zimny bufet, dania ciepłe, ciasta oraz napoje. Średnio za jedną osobę płacimy 200 zł. Te dane są bardzo ważne, ponieważ często to od nich zależy, ile pieniędzy włożymy do koperty, jako prezent.

Prezent komunijny 2023. Tyle wypada włożyć do koperty

Biorąc pod uwagę to, że osoba organizująca przyjęcie komunijne w lokalu musi zapłacić za nas około 200 zł, można przyjąć, że będzie to minimalna suma, jaką wypada podarować w prezencie dziecku – oczywiście może być to też prezent o takiej wartości. Za mniej więcej 200 zł uda się kupić np. zegarek elektroniczny, elegancką biżuterię czy rolki.

Odpowiedź na pytanie ile włożyć do koperty na komunię w 2023 roku nie jest jednak jednoznaczna. Podczas planowania prezentu trzeba wziąć pod uwagę też inne rzeczy. Przykładowo, bardzo ważny jest nasz stopień pokrewieństwa z danym dzieckiem oraz to czy jesteśmy jego rodzicem chrzestnym – najczęściej to właśnie oni oraz dziadkowie ofiarują najwyższe kwoty, które mogą sięgać nawet do 1000 zł. Przeciętnie Polacy wkładają do koperty od 300 do 500 zł.

Na końcu warto zwrócić uwagę, że wartość prezentu lub suma pieniędzy, jaką wkładamy do koperty z okazji komunii, powinna być odpowiednia dla naszego budżetu domowego i uzależniona od zasobności portfela. W innej sytuacji są osoby młode, które zarabiają niewiele, a w innej zamożne rodziny. Kwotę, którą chcemy podarować, należy również dostosować do możliwości rodziców dziecka, tak by nie czuli się zakłopotani zbyt dużą hojnością lub urażeni zbyt skromnym podarunkiem.

