Niedziele handlowe kwiecień 2023. Tu zrobisz zakupy 23 kwietnia

Zasada niedziel niehandlowych towarzyszy nam już od kilku lat. Jednak od marca 2018 roku ustawa ta była regularnie modyfikowana. Z początku mogliśmy robić zakupy w każdą pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. Od 2020 roku większość sklepów może być czynna tylko siedem razy w roku.

Czy 23 kwietnia wypada niedziela handlowa?

Na kwiecień zaplanowano dwie niedziele handlowe. Pierwsza z nich miała miejsce 2 kwietnia w związku z Wielkanocą. Czy druga zaplanowana jest na 23 kwietnia? Okazuje się, że nie. Tego dnia wszystkie galerie i większość sklepów będzie zamknięta. Nie oznacza to jednak całkowitego braku możliwości zrobienia zakupów.

W ustawie uwzględniono wyjątki, które nie obowiązuje zakaz handlu. 23 kwietnia zakupy zrobimy w małych sklepach osiedlowych. Będzie to możliwe wyłącznie wtedy, kiedy za ladą stanie właściciel. Oprócz nich działać będą stacje benzynowe i sklepy we franczyzie. Oznacza to, że w niedzielę będziemy mogli zrobić zakupy w Żabce czy Carrefour Express.

Gdzie zrobimy zakupy 23 kwietnia?

Istnieje jeszcze kilka wyjątków, które mogą być otwarte w każdą niedzielę. Są nimi:

apteki;

punkty sprzedaży ryb;

miejsca rozrywki;

placówki pocztowe;

lokale gastronomiczne;

sklepy na terenie dworca;

punkty skupu produktów rolnych, mleka i runa leśnego;

piekarnie i cukiernie.

Kiedy najbliższa niedziela handlowa?

Już wkrótce będzie można zapomnieć na chwilę o zakazie handlu w niedzielę. Trzecia niedziela handlowa przypada w tym roku na 30 kwietnia. Data ta została wybrana ze względu na majówkę. Pierwszy oraz trzeci dzień maja to dni ustawowo wolne od pracy. Po tym czasie na kolejną niedzielę handlową trzeba będzie nieco poczekać. Kolejne niedziele bez zakazu handlu wypadną:

25 czerwca;

27 sierpnia;

17 grudnia;

24 grudnia.

Większość firm może być otwarta tylko w tych terminach. Za złamanie zakazu handlu właścicielowi grozi kara grzywny lub nawet kara ograniczenia wolności.

