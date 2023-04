Happy Hours w Lidlu 21 kwietnia. To kupisz taniej o 42 proc.

Lidl codziennie rano zapowiada, co dostaniemy taniej w ramach promocji Happy Hours. Od poniedziałku do piątku mamy szansę zaoszczędzić na wielu artykułach spożywczych. Oto co czeka na nas 21 kwietnia.

Promocja Happy Hours w Lidlu cieszy się dużym zainteresowaniem wśród klientów – nic w tym dziwnego w końcu niejednokrotnie dzięki niej można otrzymać część produktów za darmo. Tak było m.in. wczoraj – klienci mieli szansę zdobyć gratis aż 3 dowolne bułki. Tym razem jest nieco bardziej... owocowo. Happy Hours w Lidlu 21 kwietnia. To kupisz taniej W ramach Happy Hours w Lidlu 21 kwietnia – podobnie jak w pozostałe dni tego tygodnia – między godziną 11 a 13 mamy szansę skorzystać ze specjalnej promocji. Tego typu akcja stylizowana jest na oferty biur podróży i restauracji i zdobywa coraz większą popularność w dyskontach. Lidl próbuje przyciągnąć do siebie jak najwięcej osób, o konkretnej porze. Tym razem zachęca borówkami amerykańskimi. 21 kwietnia w Lidlu przez 2 godziny mamy szanse kupować popularny owoc tańszy o 42 proc. Zwykle na jedno opakowanie o wadze 125 gram trzeba wydać aż 6,99 zł, zaś teraz cena ma wynieść tylko 3,99 zł. Borówki świetne sprawdzą się na weekend, można użyć ich m.in. do ciast lub deserów. Pamiętajcie, jeśli chcecie skorzystać z promocji, musicie aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus. Te produkty też otrzymasz taniej Przyglądając się aplikacji Lidla, codziennie można wyhaczyć jeszcze wiele innych promocji. Tylko dziś otrzymamy jajka ściółkowe Złota Nioska M i L o 40 proc. taniej, zaś do jutra czekają na nas tańszy o 20 proc. dorsz atlantycki, przeceniona o 41 proc. kiełbasa podwawelska, ogórki zielone przecenione o połowę, lody amerykańskie w ramach 2 +1 czy wybrane łososie Nautica też tańsze o 50 proc. Jednym słowem jest z czego wybierać. Warto też pamiętać, że do końca miesiąca w aplikacji czekają na nas zdrapki – by je odebrać, wystarczy zrobić zakupy za odpowiednią kwotę – minimum. 100 zł. Czytaj też:

