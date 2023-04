Tyle kosztuje tort komunijny w Grycanie. Cena może zaboleć

Dla niektórych osób maj będzie miesiącem wielu poważnych wydatków. Pod presją są m.in. rodzice z dziećmi w wieku komunijnym. Uroczystości kościelne wiążą się z niemałymi kosztami, a sezon na te wyjątkowe startuje za około dwa tygodnie. Wiele osób organizujących przyjęcie dla swoich pociech planuje zakup okazjonalnego tortu, w tym roku cena za taki może sięgnąć prawie 500 zł.

Tyle kosztuje tort komunijny. Ten jest najdroższy

W tym roku zorganizowanie uroczystości komunijnej będzie wyjątkowo drogie. Nie dość, że cena za tzw. talerzyk w restauracjach zwala z nóg, to jeszcze jest szereg innych obowiązkowych opłat. Jednym z elementów przyjęcia może być m.in. tort. Tego typu produkty już jakiś czas temu pojawiły się m.in. w ofercie popularnej sieci Grycan. Okazuje się, że wybór jest duży, a jeden z produktów kosztuje prawie 450 zł.

W ofercie tortów komunijnych sieci Grycan pojawiło się aż 11 różnych rodzajów produktu – różnią się nie tylko smakiem, ale przede wszystkim wyglądem i wielkością. Wśród nich nie zabrakło nowości i ulubionego bestsellera. Ceny słodkości zależne są od wielu czynników. Najwięcej, bo aż 429 zł zapłacimy za tort w kształcie księgi świętej o wadze 4 kg – taka wielkość wystarcza na około 3- do 40 porcji.

Torty komunijne w Grycanie. Sprawdźmy ceny pozostałych produktów

Większość tortów we wspomnianej cukierni kosztuje około 330 lub 240 zł. Najmniej zapłacimy za tzw. lodowo-bezowy bestseller – kosztuje od 95 do 179 zł – jednak to bardzo ubogi o okrągłym wzorze z owocami na wierzchu. Najmniejszy starcza na maksymalnie 8 porcji, zaś największy na 20.

Za tort we wspomnianym wcześniej kształcie księgi o smaku malinowo-jeżynowym lub śmietankowym z truskawkami wydamy 429 zł, 409 zł, 329 zł lub 239 zł – zależy od wielkości. Najmniejszy z nich waży 2 kg. Pozostałe torty dostępne są w kształcie tradycyjnych okręgów – to eleganckie wysokie i niższe propozycje z tematycznymi ozdobami, świeżymi kwiatami i napisami. Można dostać m.in.lodowo-bezowy, taki z opłatkiem, cytrynowy czy z kokosem i białą czekoladą. Ich ceny kształtują się bardzo podobnie, bo od 189 do 329 zł – najdroższe wystarczają na maksymalnie 30 porcji.

Nieważne czy jesteście organizatorami Komunii Świętej, czy gośćmi, którzy zastanawiają się, ile włożyć do koperty na prezent, i tak wasze portfele odczują udział w tej imprezie. Choć ostatecznie mówi się, że finanse w tym wszystkim są ważne najmniej, to rzeczywistość, zdaje się wyglądać nieco inaczej. A wy planujecie zakup tortu komunijnego?

