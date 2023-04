Spory frankowe. Kolejny bank wprowadza ugody oparte na schemacie KNF

KNF zaproponowała w II połowie 2020 r. projekt ugód, które kredytobiorcy frankowi mogliby zawierać z bankami. Zakładają one, że frankowe hipoteki miałyby zostać przeliczone jak, jakby od samego początku były złotowe. Z zaproponowanego schematu skorzystały do tej pory PKO BP, Pekao, ING Bank Śląski i Bank Ochrony Środowiska. Do grona tego dołączył mBank: Business Insider informuje, że pierwsi klienci mBanku w poniedziałek otrzymali oferty ugody.

Frankowicze. Czym się różnią ugody mBanku od ugód KNF?

Już wcześniej mBank proponował ugody, ale były mniej atrakcyjne finansowo dla kredytobiorców niż w wersji wypracowanej przez KNF. Bank obrał zasadę „spotkania się w połowie drogi”, czyli bazował na kursie będącym wypadkową między kursem bieżącym a tym z dnia udzielenia hipoteki. Bardziej korzystna jest propozycja KNF, która skłania się do przewalutowania kredytu według kursu z dnia udzielenia.

W informacji dla frankowiczów mBank podaje, że nowa oferta ugód polega na przewalutowaniu dotychczasowego kredytu z franków szwajcarskich na złote i ustaleniu salda kredytu tak, jakby od początku był zaciągnięty i spłacany w złotych. „Każdą rzeczywistą wpłatę "przeliczaliśmy", jakby była spłatą hipotetycznego kredytu w złotych. Jeśli rzeczywista wpłata była wyższa niż hipotetyczna – o tę różnicą obniżaliśmy saldo do spłaty. Jeśli była niższa – podnosiliśmy je” — napisano.

Spory frankowe. Jak zawrzeć ugodę z mBankiem?

Klienci, którzy skorzystają z propozycji ugodowej, będą mogli wybrać kredyt z oprocentowaniem okresowo stałym na poziomie 4,99 proc. (5 lat) lub zmiennym.

mBank będzie prezentował propozycje ugód poszczególnym grupom klientom do połowy roku. Klienci, którzy nie chcą czekać, mogą sami skontaktować się z baniem poprzez wypełnienie wniosku na stronie mbank.pl/ugody.

Bank zapewnia, że cała procedura zostanie przeprowadzona bardzo szybko, a ugodę klient będzie mógł podpisać podczas jednej wizyty w placówce.

