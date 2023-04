Wielka kumulacja promocji piwnych. 12 + 6 gratis to nie wszystko

Majówka już za kilka dni, a to oznacza jedno – większość Polaków przygotowuje zapasy na grillowanie w mieście, imprezy i wyjazdy. Aby nie przepłacać, pragniemy oczywiście korzystać z aktualnych promocji, a tych nie brakuje. Sezon na piwa gratis wystartował już w zeszłym tygodniu, a zaingerowała go Biedronka. Okazuje się za 12 + 12 puszek Lech Premium to w tej sieci nie wszystko, ponadto swoje atrakcje przygotował Lidl.

12 + 6 piw gratis w Lidlu. Promocja już trwa

W najnowszej gazetce promocyjnej Lidla ukryła się jedna z najbardziej pożądanych promocji wśród Polaków. Przed majówką to właśnie ona bije rekordy popularności i staje się powodem długich kolejek do kas. Od 24 do 26 kwietnia w dyskoncie mamy szansę skorzystać z akcji 12 + 6 piw gratis. Dotyczy ona butelek marki Perlenbacher Pils o pojemności 500 ml.

Tylko do środy za jeden wspomniany produkt mamy okazję zapłacić 2,29 zł, zamiast 3,49 zł. Z odniesienia do cen regularnych i promocyjnych wynika, że dzięki zniżce aż 6 butelek piwa dostaniemy za darmo. Lidl przecenił również trunki innych marek – za puszki Łomży, Kasztelana niepasteryzowanego, Tatry, Warki, Okocim i Kasztelana jasnego zapłacimy tylko 2,49 zł. Jest jednak haczyk – warunek to zakup 12 sztuk na jednym paragonie.

10 + 10 piw gratis w Biedronce. Tym razem butelki

Biedronka już w pod koniec zeszłego tygodnia wystartowała z promocją piwną. Każdy, kto myślał, że na niej się zakończy, był w błędzie. Okazuje się, że już od jutra – 25 kwietnia klienci dyskontu skorzystają z akcji 10 + 10 piw gratis. Tym razem mowa o produktach w butelce marki Warka, Żywiec i Tyskie.

W akcji może wziąć udział każdy posiadacz karty lojalnościowej Moja Biedronka. Ponadto trzeba pamiętać o prostej zasadzie, mianowicie obowiązuje limit dzienny – 20 butelek, czyli maksymalnie 10 gratis każdego dnia. Promocja potrwa do 27 kwietnia. Poza wspomnianą akcją mamy szansę skorzystać ze zniżek na Żubra mocnego – w tym przypadku 4 + 4 puszki gratis. Wiadomo też, że w ciągu najbliższych dni tańszy będzie 12-pak Żubra klasycznego – cena puszki 550 ml to tylko 2,49 zł.

Czytaj też:

Majówka z grillowaniem? Tu dostaniesz kiełbasy za darmoCzytaj też:

Ceny węgla na grilla. Tyle zapłacisz w znanych sklepach