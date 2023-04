Będzie kolejna dwucyfrowa waloryzacja emerytur? Minimalna emerytura może wzrosnąć o prawie 200 zł

Z prognoz wynika, że przyszłoroczna waloryzacja nie powinna być niższa niż 12 proc., ale już w 2025 r. będzie o połowę niższa i może wynieść 6,5 proc. Ma to związek z inflacją, gdyż poziom waloryzacji jest uzależniony od wskaźnika inflacji (jeśli waloryzacja ma charakter kwotowo-procentowy, jak w 2023 roku, to powiększa się świadczenia także o gwarantowaną kwotę podwyżki).

O ile może wzrosnąć minimalna emerytura?

To by oznaczało, że minimalna emerytura, która obecnie wynosi 1588,44 zł brutto, od 1 marca 2024 r. wzrosłaby o 190 zł brutto - czytamy w „Fakcie”. Od 1 marca 2025 r. najniższa emerytura wzrosłaby o kolejne 115 zł brutto. W tym roku świadczenia seniorów zostały podniesione o 14,8 proc.

Piotr Patkowski, wiceminister finansów, powiedział w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że średnioroczna inflacja w 2023 roku wyniesie 12 proc., w 2024 r. – 6,5 proc., 2025 r. – 3,9 proc.

13. i 14. emerytura już jest, a co z 15?

Zakończyły się wypłaty 13. emerytury, na przełomie lata i jesieni wypłacone mają zostać „czternastki”. Jako że mamy rok wyborczy, to pojawiają się spekulacje na temat 15. emerytury. Głos w tej sprawie zabrał wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed, zdaniem którego „piętnastka" została już...wprowadzona. W formie ulgi podatkowej.

– W tej chwili nie planujemy wprowadzenia oddzielnie takiego świadczenia. Traktujemy 15. emeryturę jako kwotę wolną od podatku w wysokości 2500 zł – powiedział wiceszef resortu rodziny i polityki społecznej w rozmowie z Super Expressem. – To rocznie jest ok. 2200 zł, które pozostaje w portfelach seniorów. Czyli można to potraktować jako dodatkowe świadczenie – dodał.

