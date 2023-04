Duża rotacja na rynku pracy. Pracownikom sprzyja demografia

Pani Anna była specjalistką ds. marketingu i reklamy w dużej warszawskiej korporacji. Od trzech lat swoją pracę wykonywała zdalnie. W lutym jej szef podjął decyzję o powrocie pracowników do biur. Dotychczasowa formuła pracy miała być utrzymana do końca marca.

Firmy szybko odpowiadają na wysłane CV. Zmiana pracy to szybka procedura

Kobieta nie zgodziła się na powrót do pracy stacjonarnej. Musiałaby codziennie dojeżdżać z Łodzi do Warszawy, a to oznaczałoby dla niej dodatkowe koszty i czas. Same dojazdy autobusami i pociągiem do i z pracy, zajmowałyby jej cztery godziny dziennie. Koszt wszystkich biletów to kilkaset złotych miesięcznie.

Anna zdecydowała o zmianie pracodawcy. W CV zaznaczyła, że w grę wchodzi tylko praca wykonywana z domu. W ciągu miesiąca otrzymała pięć ofert, szybko wybrała najlepszą z nich. Pracę online dla nowej firmy rozpoczęła w kwietniu. Bez konieczności czasochłonnych dojazdów i dodatkowych wydatków. Kobieta zaznacza, że na podobny krok zdecydowało się kilkanaście osób z jej byłej firmy. Nikt nie miał problemów ze znalezieniem nowej pracy. Podobnie sądzi coraz więcej ludzi młodych.

Na rynku widać dużą rotację wśród pracowników

Zdaniem ekspertów wracają zjawiska obserwowane już wcześniej na polskim rynku, w tym duża rotacja wśród zatrudnionych. Potwierdzają to zarówno statystyki jak i najnowsze badania firm rekrutacyjnych. „Co piąty pracownik (22 proc.) zmienił pracę w ciągu ostatnich sześciu miesięcy” — tak wynika z raportu firmy Randstad.

Najczęściej pracodawcę zmieniały osoby do 29 roku życia. Na taki krok zdecydowało się 35 proc. ankietowanych. Z badania wynika, że częściej zmianę miejsca zatrudnienia deklarowali robotnicy niewykwalifikowani (30 proc.) oraz pracownicy hotelarstwa i gastronomii (37 proc.). Z kolei najrzadziej na zmianę pracy decydowały się osoby w wieku 50-64 lata.

Zmieniamy pracę z kilku powodów

Niemal co drugi pracownik przekonuje, że głównym powodem zmiany pracy było wyższe wynagrodzenie u nowego pracodawcy. Kolejnym ważnym czynnikiem była chęć rozwoju zawodowego. Takiej odpowiedzi udzieliło 43 proc. osób badanych.

Na kolejnych miejscach wymieniane były: niezadowolenie z dotychczasowego pracodawcy (34 proc.) oraz korzystniejsza forma zatrudnienia (30 proc.) oraz możliwość awansu w firmie (16 proc.). Najczęściej stanowisko zmieniali pracownicy z wyższym wykształceniem (19 proc.) oraz specjaliści (21 proc.).

Polacy nie obawiają się utraty pracy. Są pewni swoich umiejętności

W badaniu oprócz danych z rynku pracy zaprezentowano również prognozy na najbliższe kwartały w zakresie bezrobocia. „Obserwujemy lekki trend spadkowy obaw pracowników o utratę pracy” — czytamy w raporcie. W szczytowym momencie ubiegłego roku stanowili oni 11 proc., obecnie tylko 7 proc. respondentów obawia się zwolnienia z firmy. Najczęściej są to osoby, które zostały zatrudnione na czas określony.

Większość pracowników, a zwłaszcza specjalistów nie obawia się ani utraty pracy, ani problemów ze znalezieniem nowej profesji. W perspektywie najbliższych sześciu miesięcy wzrósł odsetek pracowników widzących szansę na znalezienie jakiejkolwiek pracy. Takiej odpowiedzi udzieliło aż 88 proc. ankietowanych.

Szansę na znalezienie jakiejkolwiek pracy najczęściej widzą młodsi pracownicy – w wieku 18-29 lat (92 proc.) oraz pracujący na umowę na czas określony (92 proc.). Spośród zawodów obaw ze znalezieniem pracy nie mają kierownicy średniego szczebla (93 proc.).

Demografia sprzyja pracowników. Firmy chcą zapełnić wakaty i szukają nowych osób

Eksperci zwracają uwagę, że w ciągu zaledwie dekady z grupy osób w wieku produkcyjnych ubyło ponad 2 miliony polskich obywateli. – Demografia sprzyja pracownikom, których notorycznie poszukuje wiele firm. Stąd na rynku pracy w wielu branżach mamy w dalszym ciągu do czynienia z rynkiem pracownika – twierdzą. Kolejnym czynnikiem jest niski poziom bezrobocia w Polsce.

Dla wielu osób jest to wymarzona szansa na znalezienie nowej pracy. Z badania wynika, że aktywnie nowego zatrudnienia szuka 11 proc. badanych, zaś kolejne 45 proc. rozgląda się za ofertami.

