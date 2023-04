Do 2 maja należy złożyć PIT. Co po tym czasie?

W ubiegłych latach deklarację PIT trzeba było złożyć do 30 kwietnia. Przez to, że w 2023 roku ostatni dzień miesiąca wypada w niedzielę, otrzymaliśmy więcej czasu na złożenie deklaracji. Warto jednak mieć na uwadze, że wciąż czas nagli. Wszystkie rozliczenia podatkowe muszą być złożone najpóźniej do 2 maja 2023 roku.

PIT 2022. Co po 2 maja?

Po 2 maja zeznania PIT-37 lub PIT-38 zostaną automatycznie zaakceptowane. Nie będziemy mieć wtedy jednak możliwości skorzystania z przysługujących nam ulg czy dodatków. Oprócz tego nie będziemy mogli przekazać 1,5 procent podatku na wybraną przez nas organizację pożytku publicznego.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku zeznań PIT-28 i PIT-36. Te dokumenty nie mogą zostać zaakceptowane automatycznie przez urząd. Jest to związane z tym, że większość informacji musi wypełnić sam podatnik. Za brak złożenia deklaracji grozić nam może kara grzywny lub kara ograniczenia wolności.

Jak szybko rozliczyć PIT?

Aby szybko rozliczyć PIT, Ministerstwo Finansów zachęca do składania ich przez internet. Możliwe jest to przez platformę Twój e-PIT. Aby uzyskać do niej dostęp, należy wejść na stronę podatki.gov.pl i zalogować się Profilem Zaufanym.

Przed akceptacją dokumentów warto upewnić się, że informacje w nich zawarte są prawidłowe. Następnie możemy rozliczyć wszystkie przysługujące nam ulgi. Po tych krokach możemy zatwierdzić wniosek, przekazując go bezpośrednio do urzędu skarbowego.

Złożenie papierowej deklaracji

Istnieje również możliwość złożenia papierowej deklaracji PIT. Dokumenty można wysłać pocztą lub złożyć osobiście w dowolnym urzędzie skarbowym. Jest to spora zmiana w porównaniu do poprzednich lat. Wcześniej deklaracje można było złożyć tylko w urzędzie, pod który podlega nasze miejsce zamieszkania.

Aby mieć pewność, że zostaniemy obsłużeni w urzędzie, możemy wcześniej umówić się na wizytę. Na stronie podatki.gov.pl widnieje osobna zakładka do rezerwacji spotkania.

Kiedy dostanę zwrot z podatku?

Najszybciej zwrot z podatku otrzymają osoby, które złożyły deklarację przez internet. Dla nich czas przekazania zwrotu wynosi do 45 dni. W przypadku tradycyjnej formy składania dokumentów będziemy musieli czekać dłużej. Urzędy Skarbowe mają obowiązek przekazać nam rozliczenie w terminie maksymalnie do trzech miesięcy.

Czytaj też:

Rekordowe zwroty podatku zjada inflacja. Kupimy za nie mniej niż rok temuCzytaj też:

Odlicz do 1520 zł w rozliczeniu PIT. Wystarczy ulga na internet