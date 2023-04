Karkówka na grilla 60 proc. taniej. To hit na majówkę

Dni do majówki odliczamy w ekspresowym tempie. To ostatni dzwonek, by skorzystać z promocji proponowanych przez znane dyskonty. Tym razem przychodzimy z dobrą wiadomością o przecenionej karkówce na grilla.

Najbliższe dni będą idealną okazją do grillowania. Na ruszt położymy nie tylko popularne kiełbaski, ale również inne przysmaki jak żeberka, sery czy karkówki. Właśnie ostatni z wymienionych produktów można teraz kupić wyjątkowo tanio. Wystarczy zjawić się w sklepie w odpowiednim terminie. Karkówka na grilla tańsza o 60 proc. Jeśli planujecie uruchomić grilla, ale jeszcze nie zrobiliście odpowiednich zakupów, już teraz warto sprawdzić oferty znanych sklepów. Ostatnio informowaliśmy was m.in. o wyjątkowych promocjach na piwo w Biedronce i Lidlu. Teraz przychodzimy z wiadomościami, że pierwszy ze wspomnianych dyskontów 27 kwietnia uruchomił promocję na karkówkę. Do 2 maja mamy okazję kupić ją taniej o 60 proc. Mowa o produkcie marki Czas na Grill w tzw. mega pace o wadze 1 kg. Teraz, zamiast płacić za nią 29,99 zł, wystarczy wydać 11,99 zł. Oferta obowiązuje przy zakupach w Biedronce za minimum 29 zł – bez wliczania w to karkówki. Poza tym do kasy trzeba podejść z aplikacją lub kartą Moja Biedronka. Biedronka ma pewien haczyk. O tym pamiętaj Każdy, kto chce kupić tanią karkówkę w Biedronce, musi pamiętać o limitach. Niestety klienci mogą zabrać dziennie maksymalnie 3 kg produktu na kartę Moja Biedronka. Jeśli natomiast będziemy się zjawiać w sklepie codziennie od 27 kwietnia aż do 2 maja, będziemy mieli okazje kupić taniej łącznie aż 15 kg tego mięsa. Warto pamiętać, że w najbliższy weekend niedziela jest handlowa, więc czekają nas o wiele dłuższe zakupy. Czytaj też:

