Pospiesz się. Został dzień na wypełnienie PIT

Zazwyczaj zeznanie PIT należało złożyć do 30 kwietnia. W tym roku jednak dzień ten wypada w niedzielę. Poniedziałek również jest dniem wolnym z powodu Święta Pracy. Dlatego też ostateczny termin składania wniosków został wydłużony do 2 maja.

Rozliczenie PIT-u po terminie. Jakie czekają na nas konsekwencje?

Kary za brak złożenia zeznania w terminie podane zostały w Kodeksie karnym skarbowym. Według tego dokumentu nierozliczeni podatnicy mogą zostać obarczeni karą zależną od wysokości podatku. Wynosić ona może aż do 720 stawek dziennych. Dodatkowo brak rozliczenia skutkować może karą pozbawienia wolności.

Jak uniknąć kary za nierozliczenie PIT?

Osoby składające PIT 37 lub PIT 38, nie muszą obawiać się o swoją sytuację. Po 2 maja zostaną one rozliczone automatycznie. W tak rozliczonym dokumencie jednak nie zostaną uwzględnione żadne przysługujące nam ulgi.

W przypadku zeznań PIT 28 i PIT 36 sytuacja wygląda inaczej. Większość informacji zawartych w tych formularzach musi wypełnić sam podatnik. Uniemożliwia to automatyczną akceptację wniosku przez urząd.

Ta grupa podatników wciąż ma jednak szansę uniknąć kary. Możliwe jest to poprzez skorzystanie z czynnego żalu. Polega on na dobrowolnym przyznaniu się do popełnienia przestępstwa i dopełnieniu zaległych obowiązków. Jednakże czynny żal zadziała tylko wtedy, kiedy naczelnik urzędu nie zarejestrował jeszcze naszej winy.

W jaki sposób rozliczyć PIT 2022?

Istnieją różne sposoby na złożenie zeznania podatkowego. Najczęściej dokument przekazywany jest osobiście do urzędu skarbowego. Popularne staje się również składanie zeznań przez Internet. Możemy je rozliczyć przez platformę Twój e-PIT, dostępną na stronie podatki.gov.pl.

W elektronicznym urzędzie czekają na nas gotowe formularze PIT 37 i PIT 38. Jedynym naszym zadaniem jest zalogowanie się do systemu, sprawdzenie poprawności danych i zatwierdzenie dokumentu.

Elektroniczne wypełnienie deklaracji PIT pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Platforma jest łatwa w obsłudze i dzięki niej nie musimy stać w kolejkach. Dodatkowo rozliczenie podatku w ten sposób pozwala nam szybciej otrzymać zwrot. Przy internetowej deklaracji pieniądze możemy dostać do 45 dni.

