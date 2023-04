Kosiarki w supercenach. Z nimi przygotujesz ogród na majówkę

Koszenie przed lub w trakcie majówki? Czemu nie. Sezon na prace ogrodowe w pełni, dlatego już teraz warto zadbać o dostęp do odpowiednich urządzeń i narzędzi. Jeśli planujecie zakup kosiarki czy podkaszarki dobrze trafiliście. Z ofert promocyjnych znanych sieci wynika, że właśnie teraz można ich znaleźć najwięcej. Oto co przygotowały Lidl i Biedronka.

Produkty do koszenia w Lidlu

Lidl w aktualnych ofertach chwali się nie tylko urządzeniami do prac remontowych oraz gadżetami na grilla, ale też sprzętami idealnymi do działań w ogrodzie. Na klientów co najmniej do 30 kwietnia czekają produkty marki Parkside, czyli rozpoznawalnej marki wyróżnionej m.in. złotym godłem Konsumencki Lider Jakości 2022 w kategorii marki własne sieci handlowych.

Wśród wielu produktów idealnych do prac ogrodowych znajdziemy elektryczną kosiarkę 1300 W – posiada lekkobieżne kółka z profilem nieniszczącym trawników i kosztuje 349 zł. Dla bardziej wymagających przygotowano produkt elektryczny Parkside 2000 W z napędem w cenie 999 zł. Każdy z wymienionych artykułów dostępny jest również online.

Poza typowymi kosiarkami w Lidlu znajdziemy też przede wszystkim elektryczne podkaszarki w cenie 99 zł, wypalarki do chwastów w cenie 119 zł, akumulatorowe nożyce do trawy i krzewów w cenie 99 zł, nożyce elektryczne do żywopłotu o mocy 900 W w cenie 399 zł oraz o mocy 600 W w cenie 199 zł. Wybór jest bardzo szeroki i zadowoli zarówno tych bardziej jak i mniej doświadczonych w pracach ogrodowych.

Produkty ogrodowe w Biedronce

Jeśli chodzi o Biedronkę, tutaj też przed majówką nie zabrakło oferty idealnej dla osób dbających o ogrody. Aż do 2 maja w promocji będziemy mieli okazję kupić podkaszarkę Gardenic o mocy 250 W w cenie 99 zł. W dyskoncie nie znajdziemy aż tak dużo elektrycznych urządzeń ogrodowych jak w Lidlu, jednak też jest z czego wybierać.

Na klientów Biedronki czekają dodatkowo zestawy do prac ogrodowych – rękawiczki, tace, zestawy narzędzi jak kopaczki, łopatki i grabki – za wszystko możemy zapłacić 24,99 zł. Z charakterystycznych narzędzi ogrodniczych warto zainteresować się sekatorami i nożycami dwuręcznymi dostępnymi w cenie 34,99 zł. W promocyjnych cenach znajdziemy również obrzeża ogrodowe, palisady, a nawet węże i zraszacze z wymiennymi końcówkami. Za żaden z wymienionych artykułów nie zapłacimy więcej niż 100 zł.

Promocji na kosiarki warto szukać jeszcze w innych sklepach. Aktualnie ciekawe oferty mają nie tylko dyskonty, ale też sieci typu Castorama czy Leroy Merlin. Niedrogie produkty do ogrodu jeszcze przed majówką wyprzedaje Auchan, Bricomarche, OBI. Ceny kosiarek elektrycznych zaczynają się zwykle od 200 zł.

Czytaj też:

Grill już od 40 zł. Oto doskonałe promocje na majówkęCzytaj też:

Wielka kumulacja promocji piwnych. 12 + 6 gratis to nie wszystko