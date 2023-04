Wege grill na majówkę. Tanie zamienniki mięsa w znanych sklepach

Majówka i grillowanie idą ze sobą w parze, jednak nie wszyscy chcą włożyć na ruszt popularne kiełbaski czy skrzydełka. Z roku na rok coraz więcej osób decyduje się na diety wegetariańskie, a co za tym idzie, szuka w sklepach głównie zamienników roślinnych. Jeśli interesuje was wege grill, możecie zajrzeć do ofert popularnych sklepów. Okazuje się, że takich opcji również nie brakuje.

Tani i atrakcyjny grill w wersji wege

Osoby zainteresowane grillem bezmięsnym mogą pomyśleć m.in. o kotletach buraczanych, szaszłykach z tofu i warzywami, tofu marynowanym czy burgerach roślinnych. Takie przysmaki możemy przyrządzić samodzielnie od podstaw, albo kupując ekspresowe i gotowe dania. Do wegetariańskich sałatek czy dodatków warto wykorzystać m.in. pesto bazyliowe, czy pomidorowe. Ponadto w sklepach pojawiają się nawet wegańskie kaszanki.

Jeśli planujecie zrobić grilla po wegetariańsku, weźcie pod uwagę nie tylko roślinne zamienniki mięsa jak tofu czy kotlety sojowe, ale również warzywa i sery. Każda z tych opcji nie dość, że wyśmienicie smakuje, to do tego nie jest droga. Tuż przed majówką znane dyskonty przygotowały specjalne wege oferty.

Produkty na wege grilla w znanych sklepach

Produkty na wege grilla przygotowała m.in. Biedronka – w ofercie ważnej do 30 kwietnia znajdziemy wiele rodzajów serków np. Halloumi w cenie 8,99 zł, pleśniowy bawarski w cenie 5,99 zł, ser Delikate czy sałatkowo-kanapkowy Tolonis w cenie 3,99 zł. Specjalnie przed majówką każdy z nich przeceniono o co najmniej 30 proc.

Hitem oferty jest tofu marynowane marki Go Vege tańsze aż o 60 proc. przy zakupie dwóch sztuk. Dostępne są wersje z chili i z bazylią. Poza tym warto sięgnąć po pasty hummus – tańsze o 50 proc. oraz idealne do opiekania bagietki czosnkowe.

Jeśli mowa o propozycjach Lidla to na grilla można kupić tańszego o 42 proc. burgera roślinnego Vemondo, a do niego hummus z dodatkami tańszy o 32 proc. Na liście nie brakuje oczywiście roślinnej kaszanki – kosztuje 6,99 zł oraz falafela z bobem w cenie 7,69 zł i tofu na grilla w cenie 4,99 zł. Wiele z podanych artykułów dostępna jest w sklepie na stałe, więc będziemy mogli je grillować przez całe lato. Miłośnicy warzyw mogą sięgnąć po przecenione przystawki grillowa – papryczki czerwone, pomarańczowe i zielone z serkiem oliwkami kosztują 5,49 zł za opakowanie. Promocja ważna jest do 2 maja.

Czytaj też:

Grill już od 40 zł. Oto doskonałe promocje na majówkęCzytaj też:

Ceny węgla na grilla. Tyle zapłacisz w znanych sklepach