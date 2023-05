Bilet za 49 euro. Nawet 16 mln Niemców może chcieć go kupić

„Dobrej podróży z biletem Deutschlandticket. Cieszy mnie wielkie zainteresowanie tym ważnym projektem modernizacyjnym. To prosta i niedroga oferta, która czyni transport publiczny bardziej atrakcyjnym i pomaga nam osiągnąć cele klimatyczne” - napisał kanclerz Olaf Scholz na Twitterze w poniedziałek rano.

Nawet 84 miliony Niemców może być zainteresowanych biletem

Bilety za 49 euro trafiły już do sprzedaży. Nowym biletem może być zainteresowanych nawet 16 mln spośród 84 mln mieszkańców Niemiec.

Program Deutschlandticket jest dofinansowany przez budżet federalny oraz władze krajów związkowych. Deutschlandticket jest uznawany za kontynuację wprowadzonego latem 2022 r. biletu miesięcznego na koleje regionalne za 9 euro. Z tej obowiązującej przez trzy miesiące oferty skorzystało wówczas 52 mln pasażerów, a zainteresowanie przerosło możliwości przewoźników – przypomina agencja AFP.

Bilet umożliwia podróżowanie w wagonach drugiej klasy.

Na bilecie za 49 euro można przyjechać do Polski

Bilet za 49 euro jest ważny w pociągach regionalnych DB Regio na trasie z Ahlbeck na wyspie Uznam do centrum Świnoujścia, w pociągach firmy DLB na trasie Goerlitz-Zgorzelec oraz pociągach regionalnych przedsiębiorstwa ODEG na trasach Hirschfelde – Krzewina Zgorzelecka – Hagenwerder – informuje serwis Deutsche Welle.

Na bilecie za 49 euro nie dojedzie się np. do Szczecina. Ważność biletu kończy się bowiem na ostatnim przystanku obszaru taryfowego VBB, czyli w Tantow.

Do innych krajów sąsiednich

Na bilecie za 49 euro można podróżować także do innych krajów sąsiadujących z Niemcami, czyli Francji, Austrii, Szwajcarii, Danii, Czech, Belgii, Luksemburga (tam transport lokalny jest bezpłatny) i Holandii. Do tego ostatniego kraju jest najwięcej takich połączeń. Bez problemu można dojechać m.in. do Venlo, Arnhem, Nijmegen, Vaals czy Kerkrade.

