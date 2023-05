Biedronka, Lidl i Aldi ze specjalnymi promocjami na majówkę. Tyle można zaoszczędzić

Biedronka, Lidl czy inne sklepy stacjonarne oferują liczne promocje i rabaty na swoje produkty. Dlatego też przed udaniem się na zakupy warto zapoznać się z aktualnymi promocjami. Dzięki temu unikniemy przepłacana za produkty, które u konkurencji są w lepszej ofercie.

Promocja na piwo w Biedronce

Biedronka oferuje specjalną promocję na butelkowane piwo Żubr. Tylko we wtorek możemy kupić 20 butelek piwa w cenie 10. Oferta obowiązuje przy zakupach z kartą Moja Biedronka. Należy pamiętać również, że do każdej butelki doliczona zostanie kaucja wysokości złotówki.

Ponadto w Biedronce taniej kupimy świeży filet z piersi kurczaka pakowany próżniowo Kraina Mięs. Klienci posiadający kartę Moja Biedronka zapłacą za kilogram tylko 14,99 zł. Obowiązuje limit do trzech kilogramów. Poza promocją lub po przekroczeniu wagi produktu, jego cena wzrasta do 23,90 zł.

Grillowy wtorek w sklepach Lidla

Sieć sklepów Lidl poszła w ślady Biedronki i też przygotowała oferty na majówkę i sezon grillowy. Możemy kupić dwa opakowania brykietu z węgla drzewnego Grill & Fun w cenie jednego.

Właściciele karty lojalnościowej LidlPlus skorzystać mogą także ze specjalnych grillowych kuponów. W korzystnej cenie znajdą karkówkę wieprzową w marynacie czy fileta z łososia ze skórą. Dostępny jest także kupon na kilogram kiełbasy śląskiej.

Oprócz grillowych promocji możemy skorzystać także z rabatu na lody. Przy zakupie dwóch dowolnych lodów na patyku, trzeci dostaniemy gratis. Specjalna promocja obejmuje także lody w pudełkach. Przy zakupie dwóch opakowań Bon Gelati, na drugie z nich otrzymujemy zniżkę w wysokości 40 procent.

Zakupy na majówkę w Aldi

Sklepy Aldi również wprowadziły obniżki na wiele swoich produktów. Promocją objęto dużo produktów spożywczych. Wśród nich kilogram karkówki wieprzowej w marynacie paprykowej za 23,99 zł. To aż 20 procent taniej. Ponadto boczek lardons kosztuje teraz tylko 2,99 zł za opakowanie.

Nie może również zabraknąć deseru. Wtorek to ostatni dzień promocji na lody Bracia Koral. Przy zakupie opakowania 900 ml, zapłacimy za nie 26 proc. mniej – 13,99 zł. Zniżkami objęte zostały również inne słodkie przekąski. Za mniej niż cztery złote kupimy kruche ciasteczka Biscotto. Za promocyjne opakowanie zapłacimy wyłącznie 3,69 zł.

Większe zapasy w sklepach POLOmarket

Tylko do wtorku przy zakupie dwóch sześciopaków piwa Żubr zapłacimy mniej – 2,49 zł za każdą puszkę. Poza promocją cena tego piwa wynosi 3,79 zł. Mniej zapłacimy również za masło Mleczna Polana. Z Polokartą za każde opakowanie zapłacimy 4,49 zł. Poza promocją należy dopłacić 1,50 zł do każdego opakowania.

POLOmarket oferuje również wiele artykułów higienicznych. Za dwa opakowania 2,5 l. płynu do płukania Sofin zapłacimy tylko 10,99 zł. Poza promocją za każde z nich należy zapłacić 14,99 zł. W specjalnej ofercie znajdziemy również nawilżany papier toaletowy Lanna oraz ręcznik kuchenny Lanna Premium. Rabat naliczony zostanie przy kasie.

Kup Monsterka w Żabce

Z kolei Żabka zorganizowała konkurs, który trwa do 2.05. Wystarczy kupić cztery dowolne smaki napoju energetycznego Monster. Po zakupie w aplikacji otrzymamy specjalny kod, który należy wpisać na stronie wygrajtogp.pl. Należy następnie odpowiedzieć na pytanie: „Dlaczego Tobie należy się wyjazd na MotoGP?”. Do wygrania wyjazd na MotoGP Silverstone, lodówki, plecaki oraz bony do Żabki.

